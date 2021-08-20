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Наука
https://ria.ru/20210820/almazy-1746567282.html
Ученые установили, что глубинные алмазы состоят из органического углерода
Ученые установили, что глубинные алмазы состоят из органического углерода - РИА Новости, 20.08.2021
Ученые установили, что глубинные алмазы состоят из органического углерода
Австралийские ученые на основе результатов изотопных исследований пришли к выводу, что углерод, из которого состоят алмазы, образующиеся глубоко в мантии, имеют РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:19
2021-08-20T16:19
наука
австралия
земля - риа наука
геология
алмазы
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Австралийские ученые на основе результатов изотопных исследований пришли к выводу, что углерод, из которого состоят алмазы, образующиеся глубоко в мантии, имеют органическое происхождение. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Ученые делят алмазы на несколько групп в соответствии с их происхождением. Считается, что большая часть алмазов образовалась в древней континентальной литосфере на глубине от 150 до 300 километров. Такие алмазы геологи находят во включениях мантийных пород, которые содержатся в породах трубок взрыва, соединяющих приповерхностные горизонты с мантией, — кимберлитах, лампроитах и лампрофирах.В то же время есть небольшая группа сверхглубинных алмазов, которые формируются глубоко в недрах Земли — в переходной зоне мантии, расположенной на глубине от 660 до 410 километров.Исследователи из Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина в Перте сравнили изотопный состав углерода алмазов из разных групп и пришли к выводу о том, что три основных типа природных алмазов, образующиеся на разных уровнях глубинности — океанические, сверхглубинных континентальные и литосферные — характеризуются различным соотношением в их составе углерода органического и неорганического происхождения. При этом, что удивительно, больше всего органического углерода в самых глубинных разновидностях.Авторы предполагают, что первичным источником углерода для глубинных алмазов были обогащенные органическим веществом морские осадочные отложения, затянутые в мантию погружающейся литосферной плитой. Здесь, на глубине более 400 километров, эти отложения были переработаны, а содержавшийся в них углерод вошел в состав алмазов, которые затем вынесли к поверхности восходящие потоки мантийного вещества — плюмы."Это исследование не только помогает понять углеродный цикл Земли, но также раскрывает некоторые секреты ее динамической истории, отслеживая прошлые местоположения мантийных плюмов", — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов статьи профессора Чжэн-Сян Ли (Zheng-Xiang Li), возглавляющего исследовательскую группы по динамике Земли, разработавшего геодинамическую модель образования основных типов алмазов."Это первый случай, когда все три типа алмазов были связаны с мантийными плюмами — всплывающими из более глубоких слоев Земли горячими породами, вызванными тектоникой плит и суперконтинентальным циклом", — говорит ученый.Результаты также показали, что океанические и сверхглубинных континентальные алмазы имеют общее происхождение и в них преобладает переработанный органический углерод. А неорганический углерод появляется только в литосферных алмазах, которые формируются в основании континентальной коры, где ядра минералов, принесенные мантийными плюмами, обрастают каймой со следами изотопов углерода литосферной мантии.
https://ria.ru/20210818/antarktida-1746207168.html
https://ria.ru/20210818/mlekopitayuschie-1746114643.html
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австралия, земля - риа наука, геология, алмазы
16:19 20.08.2021
 

Ученые установили, что глубинные алмазы состоят из органического углерода

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Австралийские ученые на основе результатов изотопных исследований пришли к выводу, что углерод, из которого состоят алмазы, образующиеся глубоко в мантии, имеют органическое происхождение. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Ученые делят алмазы на несколько групп в соответствии с их происхождением. Считается, что большая часть алмазов образовалась в древней континентальной литосфере на глубине от 150 до 300 километров. Такие алмазы геологи находят во включениях мантийных пород, которые содержатся в породах трубок взрыва, соединяющих приповерхностные горизонты с мантией, — кимберлитах, лампроитах и лампрофирах.
В то же время есть небольшая группа сверхглубинных алмазов, которые формируются глубоко в недрах Земли — в переходной зоне мантии, расположенной на глубине от 660 до 410 километров.
Исследователи из Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина в Перте сравнили изотопный состав углерода алмазов из разных групп и пришли к выводу о том, что три основных типа природных алмазов, образующиеся на разных уровнях глубинности — океанические, сверхглубинных континентальные и литосферные — характеризуются различным соотношением в их составе углерода органического и неорганического происхождения. При этом, что удивительно, больше всего органического углерода в самых глубинных разновидностях.
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Авторы предполагают, что первичным источником углерода для глубинных алмазов были обогащенные органическим веществом морские осадочные отложения, затянутые в мантию погружающейся литосферной плитой. Здесь, на глубине более 400 километров, эти отложения были переработаны, а содержавшийся в них углерод вошел в состав алмазов, которые затем вынесли к поверхности восходящие потоки мантийного вещества — плюмы.
"Это исследование не только помогает понять углеродный цикл Земли, но также раскрывает некоторые секреты ее динамической истории, отслеживая прошлые местоположения мантийных плюмов", — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов статьи профессора Чжэн-Сян Ли (Zheng-Xiang Li), возглавляющего исследовательскую группы по динамике Земли, разработавшего геодинамическую модель образования основных типов алмазов.
"Это первый случай, когда все три типа алмазов были связаны с мантийными плюмами — всплывающими из более глубоких слоев Земли горячими породами, вызванными тектоникой плит и суперконтинентальным циклом", — говорит ученый.
Результаты также показали, что океанические и сверхглубинных континентальные алмазы имеют общее происхождение и в них преобладает переработанный органический углерод. А неорганический углерод появляется только в литосферных алмазах, которые формируются в основании континентальной коры, где ядра минералов, принесенные мантийными плюмами, обрастают каймой со следами изотопов углерода литосферной мантии.
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