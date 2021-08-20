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Bild: Германия эвакуировала из Афганистана десятки тысяч литров пива и вина
Bild: Германия эвакуировала из Афганистана десятки тысяч литров пива и вина - РИА Новости, 20.08.2021
Bild: Германия эвакуировала из Афганистана десятки тысяч литров пива и вина
Германия вывезла десятки тысяч литров пива и вина из Афганистана. Об этом сообщил Bild. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:31
2021-08-20T16:31
2021-08-20T19:22
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Германия вывезла десятки тысяч литров пива и вина из Афганистана. Об этом сообщил Bild.По информации издания, при разработке стратегии вывода войск в июне правительство заложило в нее дополнительные транспортные мощности, чтобы вывезти из страны 340 бутылок вина и почти 65 тысяч бочек пива. Общий объем алкоголя составил 22 500 литров. Отмечается, что вывозимые напитки — остатки спиртного, использовавшегося на базе Бундесвера в городе Мазари-Шариф.Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Вывоз людей сопровождается давками и стрельбой, есть погибшие.Обстановка в Афганистане особенно обострилась в последние недели в связи с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города и выводом американских войск из страны. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, германия, афганистан, бундесвер германии, россия
16:31 20.08.2021 (обновлено: 19:22 20.08.2021)
Bild: Германия эвакуировала из Афганистана десятки тысяч литров пива и вина
Bild: Германия эвакуировала из Афганистана десятки тысяч литров пива и вина