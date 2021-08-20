https://ria.ru/20210820/agenty-1746485522.html

ФСБ рассекретила имена агентов, засылавшихся Японией в СССР перед войной

ФСБ рассекретила имена агентов, засылавшихся Японией в СССР перед войной - РИА Новости, 20.08.2021

ФСБ рассекретила имена агентов, засылавшихся Японией в СССР перед войной

Японские спецслужбы в рамках подготовки к войне с СССР засылали на территорию Советского Союза своих агентов из числа русских эмигрантов, следует из документов, РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T07:12

2021-08-20T07:12

2021-08-20T10:25

безопасность

токио

ссср

япония

хабаровск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

филипп (король бельгии)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Японские спецслужбы в рамках подготовки к войне с СССР засылали на территорию Советского Союза своих агентов из числа русских эмигрантов, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.Двадцатого августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии. В регионе были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия. Таким образом, освободив Маньчжурию, советские войска спасли мир от новой катастрофы — бактериологической войны.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протоколы допросов бывшего начальника концлагеря "Хогоин" Иосио Иидзимы. В "Хогоине" содержались советские граждане, которых отправляли в спецотряд 731 Квантунской армии, где на них испытывали японское бактериологическое оружие.Иидзима возглавлял "Хогоин" с февраля 1945 года до капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года, а до этого с февраля 1941-го по январь 1945 года занимал должность помощника начальника Трехреченской Японской военной миссии (ЯВМ). "Руководил работой этой миссии по подготовке разведчиков и диверсантов на случай военных действий Японии против Советского Союза", — рассказывал он на допросе в конце июня 1948 года.Японские военные миссии — разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Руководящим органом для всех Японских военных миссий и их отделений была Харбинская ЯВМ."Помимо этого, я повседневно руководил работой агентурного отделения Трехреченской ЯВМ, которым производилась вербовка, подготовка и засылка на территорию СССР японской агентуры для сбора разведывательных данных об экономическом, политическом и военном положении Советского Союза", — показал Иидзима.По его словам, он лично давал работникам агентурного отделения указания, какого агента, в какой район СССР и с каким заданием перебросить."Так, в соответствии с моими указаниями, с различными заданиями и в разные периоды на территорию СССР были переброшены следующие агенты Трехреченской японской военной миссии: белоэмигранты Золотовский Иннокентий, Золотовский Петр, Черепанов Анатолий, Романов Анатолий, Батенев Евгений, Филиппов, житель Маньчжурии Андреев Михаил и разоблаченные японской пограничной полицией советские разведчики, ЯВМ перевербованные, — Лончаков Михаил, Морозов и другие, — говорил Иидзима. — Все эти агенты по выполнении данных им заданий с советской стороны благополучно возвращались. В отдельных случаях некоторыми из них задания выполнялись не полностью", — добавил он.Трехречье — область в северной части Автономного района Внутренняя Монголия (КНР). С начала XX века там селились и забайкальские казаки. Количество русских в Трехречье выросло в 1920-е годы за счет казачьих частей, расформированных по окончании Гражданской войны. На рубеже 1930-х годов к ним присоединялись крестьяне, бежавшие из СССР от коллективизации.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с Москвой договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Оно рассматривалось как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка и испытания, в том числе на живых людях, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.Они ставили опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Берлином, объявил войну Токио. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки привели к безоговорочной капитуляции Японии: 15 августа ее объявил император Хирохито. На следующий день главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Двадцать пятого — тридцатого декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время. Иидзима в октябре 1948 года был осужден Военным трибуналом войск МВД Дальневосточного военного округа также к 25 годам лагерей.

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html

https://ria.ru/20210820/uzniki-1746482700.html

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

токио

ссср

япония

хабаровск

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безопасность, токио, ссср, япония, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), филипп (король бельгии)