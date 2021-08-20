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Талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула

Талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула - РИА Новости, 20.08.2021

Талибы заблокировали доступ в аэропорт Кабула

Бойцы радикального движения "Талибан"* не позволяют афганским гражданам попасть в аэропорт Кабула, сообщает телеканал al-Arabiya. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:59

2021-08-20T13:59

2021-08-20T13:59

захват власти в афганистане талибами

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талибан

афганистан

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россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бойцы радикального движения "Талибан"* не позволяют афганским гражданам попасть в аэропорт Кабула, сообщает телеканал al-Arabiya.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО.Официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс сообщил в четверг, что шесть тысяч человек ждут отправки из аэропорта Кабула. Как ожидается, в пятницу состоится виртуальная встреча глав МИД стран-членов НАТО на тему ситуации в Афганистане и продолжающегося вывоза оттуда иностранцев и местных жителей.* Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, безопасность, сша, талибан, афганистан, нато, россия