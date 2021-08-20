WSJ: Путин призывал Байдена отказаться от присутствия США в Средней Азии
WSJ: Путин на встрече с Байденом выступал против военного присутствия США в Средней Азии
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве, утверждают источники The Wall Street Journal.
По мнению автора Майкла Гордона, эта позиция продиктована стремление Кремля сохранить свои позиции в центральноазиатских странах. Она ограничила возможности США по использованию беспилотников в регионе.
"Эта проблема усугубилась из-за краха афганского правительства и вооруженных сил", — говорится в статье.
Как пишет издание, теперь американцам придется пользоваться базами в Катаре и кораблями, размещенными в Персидском заливе, что значительно увеличивает расходы на операции.
Источники утверждают, что Путин особо обратил внимание американского коллеги на недопустимость присутствия солдат в Средней Азии.
Ранее США использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.
18 августа, 08:00Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
Обстановка в Афганистане особенно обострилась в последние недели в связи с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города и выводом американских войск из страны. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России