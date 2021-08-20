https://ria.ru/20210820/afganistan-1746512995.html

WSJ: Путин призывал Байдена отказаться от присутствия США в Средней Азии

WSJ: Путин призывал Байдена отказаться от присутствия США в Средней Азии - РИА Новости, 20.08.2021

WSJ: Путин призывал Байдена отказаться от присутствия США в Средней Азии

Президент России Владимир Путин высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах во время встречи с президентом США Джо... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:41

2021-08-20T11:41

2021-08-20T11:41

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве, утверждают источники The Wall Street Journal.По мнению автора Майкла Гордона, эта позиция продиктована стремление Кремля сохранить свои позиции в центральноазиатских странах. Она ограничила возможности США по использованию беспилотников в регионе."Эта проблема усугубилась из-за краха афганского правительства и вооруженных сил", — говорится в статье.Как пишет издание, теперь американцам придется пользоваться базами в Катаре и кораблями, размещенными в Персидском заливе, что значительно увеличивает расходы на операции.Источники утверждают, что Путин особо обратил внимание американского коллеги на недопустимость присутствия солдат в Средней Азии.Ранее США использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.В июне этого года в Женеве прошла встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. На саммите обсуждались стратегическая стабильность, кибербезопасность, торговля, ситуация в Арктике, Сирии и других регионах.Обстановка в Афганистане особенно обострилась в последние недели в связи с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города и выводом американских войск из страны. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html

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в мире, сша, талибан, сирия, узбекистан, афганистан, владимир путин, джо байден, россия