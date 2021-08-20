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До терминала D Шереметьево стали ходить автобусы "Аэроэкспресс"
До терминала D Шереметьево стали ходить автобусы "Аэроэкспресс" - РИА Новости, 20.08.2021
До терминала D Шереметьево стали ходить автобусы "Аэроэкспресс"
"Аэроэкспресс" запустил прямой маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала D международного аэропорта Шереметьево, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:53
2021-08-20T15:53
2021-08-20T15:53
туризм
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алина бисембаева
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. "Аэроэкспресс" запустил прямой маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала D международного аэропорта Шереметьево, сообщается на сайте перевозчика.Время в пути составляет всего 20 минут, так как автобусы ходят по платной дороге без дополнительных остановок."В июле мы провели тестовый запуск в терминале D, который показал, что автобусный экспресс-маршрут от этой точки востребован пассажирами. Это станет удобной альтернативой: быстро, без пробок и с выгодой добраться из аэропорта Шереметьево в Москву и обратно", – рассказала генеральный директор компании Алина Бисембаева.Уточняется, что экспресс-автобусы в терминал D и обратно отправляются каждые 30 минут: с 06:10 до 22:10 из Ховрино и с 06:45 до 22:45 из аэропорта. Остановка расположена напротив выхода из зоны прилета.
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