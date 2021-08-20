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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210820/adygeya-1746502441.html
Глава Адыгеи ответил на 69 вопросов во время прямой линии
Глава Адыгеи ответил на 69 вопросов во время прямой линии - РИА Новости, 20.08.2021
Глава Адыгеи ответил на 69 вопросов во время прямой линии
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на 69 вопросов в ходе прямой линии на телевидении, все обращения взяты на контроль властей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:49
2021-08-20T10:49
республика адыгея
общество
майкоп
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на 69 вопросов в ходе прямой линии на телевидении, все обращения взяты на контроль властей, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов провел прямую линию. Тему диалога сформировали сами жители Адыгеи. Всего поступило около 1,5 тысячи обращений в колл-центр, по электронной почте и через социальные сети… Во время прямой линии за 2,5 часа телевизионного эфира глава Адыгеи ответил на 69 вопросов, которые чаще всего задавались", - подсчитала пресс-служба.Отмечается, что вопросы прозвучавшие в эфире канала "Россия 24. Адыгея" касались самых разных сфер жизни. В частности, говоря о вакцинации от коронавируса, глава республики сказал, что сейчас это самый эффективный способ сохранить жизни и здоровье людей. Также он сообщил, что для решения проблемы энергодефицита до 2023 года в развитие электросетевого комплекса Адыгеи будет вложено 4,2 миллиарда рублей, рассказал о строительстве транспортных развязок под Майкопом и в районе посёлка Яблоновский и ряде других проектов по созданию объектов инфраструктуры и благоустройства."Данный формат для нас не новый. Тон в этом задает глава государства Владимир Владимирович Путин, который ежегодно общается с гражданами страны в формате прямой линии. Кроме того, в 2019 году мы уже проводили прямую линию с жителями республики. В целом обращениям гражданам мы уделяем большое внимание, используем для этого различные платформы обратной связи, в том числе социальные сети, ЦУР", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.Отмечается, что к работе по некоторым обращениям власти приступили незамедлительно, поскольку к работе прямой линии были подключены руководители министерств и районных администраций."По всем поступившим вопросам будут даны поручения руководителям муниципалитетов, структурных подразделений кабмина РА. В целом все озвученные на прямой линии обращения взяты на контроль главы республики для дальнейшего рассмотрения", - добавляет пресс-служба.
https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html
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общество, майкоп, мурат кумпилов
10:49 20.08.2021
 
Глава Адыгеи ответил на 69 вопросов во время прямой линии

Глава Адыгеи Кумпилов ответил на 69 вопросов во время прямой линии на телевидении

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил на 69 вопросов в ходе прямой линии на телевидении, все обращения взяты на контроль властей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов провел прямую линию. Тему диалога сформировали сами жители Адыгеи. Всего поступило около 1,5 тысячи обращений в колл-центр, по электронной почте и через социальные сети… Во время прямой линии за 2,5 часа телевизионного эфира глава Адыгеи ответил на 69 вопросов, которые чаще всего задавались", - подсчитала пресс-служба.
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Отмечается, что вопросы прозвучавшие в эфире канала "Россия 24. Адыгея" касались самых разных сфер жизни. В частности, говоря о вакцинации от коронавируса, глава республики сказал, что сейчас это самый эффективный способ сохранить жизни и здоровье людей. Также он сообщил, что для решения проблемы энергодефицита до 2023 года в развитие электросетевого комплекса Адыгеи будет вложено 4,2 миллиарда рублей, рассказал о строительстве транспортных развязок под Майкопом и в районе посёлка Яблоновский и ряде других проектов по созданию объектов инфраструктуры и благоустройства.
"Данный формат для нас не новый. Тон в этом задает глава государства Владимир Владимирович Путин, который ежегодно общается с гражданами страны в формате прямой линии. Кроме того, в 2019 году мы уже проводили прямую линию с жителями республики. В целом обращениям гражданам мы уделяем большое внимание, используем для этого различные платформы обратной связи, в том числе социальные сети, ЦУР", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Отмечается, что к работе по некоторым обращениям власти приступили незамедлительно, поскольку к работе прямой линии были подключены руководители министерств и районных администраций.
"По всем поступившим вопросам будут даны поручения руководителям муниципалитетов, структурных подразделений кабмина РА. В целом все озвученные на прямой линии обращения взяты на контроль главы республики для дальнейшего рассмотрения", - добавляет пресс-служба.
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