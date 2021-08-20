https://ria.ru/20210820/abort-1746565420.html

В РПЦ прокомментировали акцию против абортов в Серове

В РПЦ прокомментировали акцию против абортов в Серове - РИА Новости, 20.08.2021

В РПЦ прокомментировали акцию против абортов в Серове

Акции, рассказывающие о грехе аборта, важны для общества, заявил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:12

2021-08-20T16:12

2021-08-20T16:16

религия

общество

православие

калининград

серов

русская православная церковь

василий рулинский

московский патриархат

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Акции, рассказывающие о грехе аборта, важны для общества, заявил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.Ранее СМИ сообщили, что представители Серовской епархии РПЦ (Свердловская область) провели акцию "Они могли бы пойти в школу", выставив на городской площади обувь, которую могли бы надеть 1 сентября не родившиеся из-за абортов дети. Как отметили организаторы, всего использовали 1182 пары детской обуви – по числу абортов, сделанных в 2014 году в Серове."Такие акции важны, чтобы напомнить обществу: каждый ребенок, которого убивают во чреве, это такой же ребенок, как и те, кому дали родиться на свет. Всем убитым в 2014 году детям сегодня было бы 7 лет, и они могли бы пойти в школу. Но не пошли. В России, только по официальным данным, совершается 450 тысяч абортов, и это огромное число человеческих жизней, которые уничтожаются на наших глазах", - сказал Рулинский.Он отметил, что Церковь не только говорит о грехе аборта, но и помогает женщинам. Так, по его словам, в единственной в Серове женской консультации с 2017 года есть психолог, и его работу финансирует Церковь. "Благодаря его консультациям количество абортов в Серове только за последние месяцы уменьшилось в 1,5 раза", - подчеркнул представитель РПЦ.Также он рассказал, что в Серове работает церковный центр гуманитарной помощи. "За последние 5 лет число таких центров в РПЦ увеличилось с 66 до 224. В них женщина бесплатно может получить кроватку, коляску, одежду, продукты – все, что необходимо, чтобы преодолеть кризисную ситуацию. А если женщине нужен приют, в Церкви готовы его предоставить. За последние 9 лет число церковных приютов для женщин выросло с 1 до 77, они расположены от Калининграда до Камчатки. Все это позволяет спасти многие жизни", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210626/abort-1738740177.html

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общество, православие, калининград, серов, русская православная церковь, василий рулинский, московский патриархат, россия, религия