16:12 20.08.2021 (обновлено: 16:16 20.08.2021)
В РПЦ прокомментировали акцию против абортов в Серове
Представитель РПЦ Рулинский назвал акции о грехе аборта важными для общества
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Акции, рассказывающие о грехе аборта, важны для общества, заявил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
Ранее СМИ сообщили, что представители Серовской епархии РПЦ (Свердловская область) провели акцию "Они могли бы пойти в школу", выставив на городской площади обувь, которую могли бы надеть 1 сентября не родившиеся из-за абортов дети. Как отметили организаторы, всего использовали 1182 пары детской обуви – по числу абортов, сделанных в 2014 году в Серове.
"Такие акции важны, чтобы напомнить обществу: каждый ребенок, которого убивают во чреве, это такой же ребенок, как и те, кому дали родиться на свет. Всем убитым в 2014 году детям сегодня было бы 7 лет, и они могли бы пойти в школу. Но не пошли. В России, только по официальным данным, совершается 450 тысяч абортов, и это огромное число человеческих жизней, которые уничтожаются на наших глазах", - сказал Рулинский.
Он отметил, что Церковь не только говорит о грехе аборта, но и помогает женщинам. Так, по его словам, в единственной в Серове женской консультации с 2017 года есть психолог, и его работу финансирует Церковь. "Благодаря его консультациям количество абортов в Серове только за последние месяцы уменьшилось в 1,5 раза", - подчеркнул представитель РПЦ.
Также он рассказал, что в Серове работает церковный центр гуманитарной помощи. "За последние 5 лет число таких центров в РПЦ увеличилось с 66 до 224. В них женщина бесплатно может получить кроватку, коляску, одежду, продукты – все, что необходимо, чтобы преодолеть кризисную ситуацию. А если женщине нужен приют, в Церкви готовы его предоставить. За последние 9 лет число церковных приютов для женщин выросло с 1 до 77, они расположены от Калининграда до Камчатки. Все это позволяет спасти многие жизни", - заключил собеседник агентства.