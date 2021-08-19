https://ria.ru/20210819/zhivotnye-1746304523.html

Депутат заявил об улучшении ситуации с бездомными животными в Москве

Депутат заявил об улучшении ситуации с бездомными животными в Москве - РИА Новости, 19.08.2021

Депутат заявил об улучшении ситуации с бездомными животными в Москве

Ситуация с бездомными животными в Москве улучшается, этому способствует работа приютов, НКО и активная реклама животных со стороны города, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:07

2021-08-19T09:07

2021-08-19T10:27

общество

москва

московская городская дума

департамент транспорта г. москвы

департамент жкх

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ситуация с бездомными животными в Москве улучшается, этому способствует работа приютов, НКО и активная реклама животных со стороны города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.Международный день бездомных животных традиционно отмечается в третью субботу августа, в этом году он выпадет на 21 августа."На мой взгляд, ситуация с бездомными животными в столице улучшается. И могу сказать, что работа в этом направлении обретает комплексный характер. Это не просто какие-то точечные мероприятия. Во-первых, в Москве действуют 13 городских приютов, где заботу получают 17 тысяч кошек и собак. Мы специально выделяем бюджет под эти нужды. Отмечу, что количество животных в приютах за последние 5 лет держится на одном уровне, поскольку люди всё-таки берут питомцев оттуда. Раньше их количество постоянно росло", - сообщил Козлов.По его словам, улучшению ситуации в том числе помогает и активная реклама животных со стороны города - несколько столичных департаментов оказывают хорошую информационную поддержку."Так, Департамент ЖКХ организует различные фотовыставки, а Дептранс запустил специальный поезд в метро в рамках акции "Хвосты и лапки". Вся информация о животных также доступна на специальных онлайн-платформах. И выставки животных сейчас организуют часто. Особенно много этим занимаются НКО", - сообщил Козлов.Он отметил, что площадки для выставок от НКО предоставляет город, а кроме того, помогать начал и бизнес."Бизнес здесь также стал помогать. Популяризируются различные акции по сбору кормов, лекарств, необходимых вещей для животных. Всё это тоже вносит свой вклад в то, чтобы граждане обращали внимание на питомцев из приюта, ответственно подходили к приобретению животного", - сказал Козлов.Он также добавил, что правительство Москвы оказывают помощь бездомным животным также через конкурс грантов мэра Москвы. По его словам, в прошлом году было поддержано восемь проектов, оказывающих помощь бездомным животным, а общая сумма выданных средств составила 13,6 миллиона рублей."Кроме того, на портале mos.ru работает специальный благотворительный сервис, благодаря которому любой житель столицы может внести пожертвования. Отмечу, что москвичи довольно активно оказывают помощь животным", - заключил депутат.

https://ria.ru/20210818/sud-1746228865.html

https://ria.ru/20210407/priyut-1727141089.html

https://ria.ru/20210316/zhivotnye-1601510277.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, московская городская дума, департамент транспорта г. москвы, департамент жкх