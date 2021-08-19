https://ria.ru/20210819/zhile-1746310990.html

В Приморском крае сдали почти 370 тысяч "квадратов" жилья по нацпроекту

В Приморском крае сдали почти 370 тысяч "квадратов" жилья по нацпроекту - РИА Новости, 19.08.2021

В Приморском крае сдали почти 370 тысяч "квадратов" жилья по нацпроекту

Почти 370 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье по национальному проекту в этом году, динамика ввода жилья за год составляет 55,8% - выше, чем в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:09

2021-08-19T10:09

2021-08-19T10:09

приморский край

дальний восток

алексей чекунков

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Почти 370 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье по национальному проекту в этом году, динамика ввода жилья за год составляет 55,8% - выше, чем в среднем по стране, сообщает правительство региона."В прошлом году по национальному проекту "жилье и городская среда" было сдано 585 тысяч квадратных метров. В этом году объем жилищного строительства достигнет 800 тысяч. С начала года в Приморском крае сдано в эксплуатацию почти 370 тысяч квадратных метров. Динамика ввода жилья за год составляет 55,8% при среднем в стране – 30,9%. По этому показателю наш регион занимает 30 место среди субъектов РФ", – говорится в сообщении.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.В среду, 18 августа, на Совете при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе представили программу "Дальневосточный квартал". Ожидается, что новые механизмы поддержки строительной отрасли позволят ускорить темпы жилищного строительства и тем самым снизить стоимость квадратного метра. Трутнев заявил, что проект "Дальневосточный квартал" будет запущен в этом году после доработки.Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков говорил, что к реализации "Дальневосточных кварталов" подключатся все регионы Дальнего Востока. Увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году планируется в 1,6 раза - до 3,3 миллиона "квадратов". Программа предусматривает разработку проектов комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тысяч "квадратов" каждый. Чекунков в начале июня отмечал, что девять регионов уже определили площадки в 2,1 миллиона квадратных метров под строительство "дальневосточных кварталов", в этом году начнутся первые стройки.

https://ria.ru/20210817/zhile-1746028717.html

https://ria.ru/20210818/kotelnaya-1746165930.html

приморский край

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россия

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приморский край, дальний восток, алексей чекунков, россия