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В Липецкой области объявили штормовое предупреждение из-за жары

В Липецкой области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 19.08.2021

В Липецкой области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Спасатели объявили штормовое предупреждение на 20 августа в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:16

2021-08-19T13:16

2021-08-19T13:16

происшествия

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

россия

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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 20 августа в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону."Штормовое предупреждение. 20 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха днем достигнет 35 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в регионе плюс 31 градус.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/zhara-1746110848.html

липецкая область

россия

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происшествия, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия