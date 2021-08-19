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В Липецкой области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 19.08.2021
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели объявили штормовое предупреждение на 20 августа в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:16
2021-08-19T13:16
2021-08-19T13:16
происшествия
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 20 августа в Липецкой области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону."Штормовое предупреждение. 20 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара, максимальная температура воздуха днем достигнет 35 градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в регионе плюс 31 градус.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
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происшествия, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
В Липецкой области объявили штормовое предупреждение из-за жары
МЧС: штормовое предупреждение из-за 35-градусной жары объявлено в Липецкой области