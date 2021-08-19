https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746447420.html

Зеленский будет ждать от Меркель энергетических гарантий для Украины

Зеленский будет ждать от Меркель энергетических гарантий для Украины - РИА Новости, 19.08.2021

Зеленский будет ждать от Меркель энергетических гарантий для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Киев с гарантиями в энергетическом вопросе, которые до этого могут быть... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:19

2021-08-19T19:19

2021-08-19T19:19

киев

владимир путин

ангела меркель

владимир зеленский

газпром

балтийское море

wintershall

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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Киев с гарантиями в энергетическом вопросе, которые до этого могут быть обеспечены в ходе ее переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что Меркель намерена посетить Украину 22 августа, во время ее визита будут обсуждаться безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы. Перед этим, 20 августа, Меркель посетит Москву."Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС", - заявил Зеленский в интервью журналистам изданий из стран "нормандской четверки" и США. Отрывок из интервью приводится на сайте офиса президента.Также, по мнению Зеленского, Меркель в переговорах с РФ ведет себя в достаточной мере прагматично."Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", - уточнил Зеленский.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746431159.html

https://ria.ru/20210818/gaz-1746274543.html

https://ria.ru/20210817/potok-1746075852.html

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балтийское море

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