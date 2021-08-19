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Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом
Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом - РИА Новости, 19.08.2021
Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму, сообщил сайт Верховной рады. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:04
2021-08-19T18:44
украина
киев
севастополь
владимир путин
владимир зеленский
россия
в мире
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму, сообщил сайт Верховной рады.Киев ввел на полуострове льготный налоговый режим вскоре после того, как Крым вошел в состав России. Предполагалось, что проживающие там граждане Украины не должны платить общегосударственные и пенсионные сборы.С тех пор в стране проходили митинги с требованием отменить закон.В пояснительной записке к законопроекту об отмене СЭЗ подчеркивалось, что по украинскому законодательству граждане страны, проживающие в Крыму, считаются нерезидентами. Как указывал депутат Рады Рустем Умеров, это приводило к тому, что в ряде случаев, например при продаже недвижимости или наследовании имущества, человеку приходилось платить повышенный налог — как иностранцу.С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе заработала свободная экономическая зона, установленная указом президента России Владимира Путина.
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украина, киев, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, россия, в мире
17:04 19.08.2021 (обновлено: 18:44 19.08.2021)
 
Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом

Президент Украины Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе
Автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму, сообщил сайт Верховной рады.
Киев ввел на полуострове льготный налоговый режим вскоре после того, как Крым вошел в состав России. Предполагалось, что проживающие там граждане Украины не должны платить общегосударственные и пенсионные сборы.
С тех пор в стране проходили митинги с требованием отменить закон.
В пояснительной записке к законопроекту об отмене СЭЗ подчеркивалось, что по украинскому законодательству граждане страны, проживающие в Крыму, считаются нерезидентами. Как указывал депутат Рады Рустем Умеров, это приводило к тому, что в ряде случаев, например при продаже недвижимости или наследовании имущества, человеку приходилось платить повышенный налог — как иностранцу.
С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе заработала свободная экономическая зона, установленная указом президента России Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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