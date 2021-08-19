https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746371956.html

Рейтинг Зеленского упал до 27,2%, показал опрос

Рейтинг Зеленского упал до 27,2%, показал опрос - РИА Новости, 19.08.2021

Рейтинг Зеленского упал до 27,2%, показал опрос

Президентский рейтинг Владимира Зеленского незначительно снизился, его готовы поддержать 27,2% жителей Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:44

2021-08-19T15:44

2021-08-19T15:44

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украина

киев

владимир зеленский

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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президентский рейтинг Владимира Зеленского незначительно снизился, его готовы поддержать 27,2% жителей Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".В июле "Рейтинг" опубликовал данные похожего опроса. Согласно им, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, среди тех, кто пришел бы голосовать и определился с выбором, Зеленского поддержали бы 27,7% опрошенных."Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы в случае проведения выборов в ближайшее время 27,2% (среди голосующих и определившихся)", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы.По данным опроса, на втором месте в президентском рейтинге бывший президент Петр Порошенко, за него проголосовали бы 14,9% опрошенных. Замыкает тройку лидеров сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко с 10,5%. Далее идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 9,7% голосов, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко – 6,6%, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев – 5,6% и бывший премьер-министр Владимир Гройсман с 5,1%.Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20210817/opros-1746114314.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский