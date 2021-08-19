https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746311643.html
Зеленский вновь поднял вопрос о встрече с Путиным
Зеленский вновь поднял вопрос о встрече с Путиным - РИА Новости, 19.08.2021
Зеленский вновь поднял вопрос о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинских заключенных в России заторможен, и считает, что единственным выходом могут стать РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:15
2021-08-19T10:15
2021-08-19T15:39
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КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинских заключенных в России заторможен, и считает, что единственным выходом могут стать переговоры с президентом Владимиром Путиным."К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время "Крымской платформы", — сказал Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало в четверг издание "Украинская правда".Он сообщил, что вопрос заключенных поднимает со "всеми лидерами в любом формате встреч"."Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.), и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот, — объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех — это обмен, включая крымчан", — заявил Зеленский.Президент Украины также призвал всех лидеров стран, которые поддерживают Киев в вопросе Крыма, активно работать и "давить" на Россию."Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", — сказал Зеленский.
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в мире, киев, владимир путин, владимир зеленский, россия
10:15 19.08.2021 (обновлено: 15:39 19.08.2021)
Зеленский вновь поднял вопрос о встрече с Путиным
Президент Украины Зеленский призвал к переговорам с Путиным о заключенных