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"АвтоВАЗ" полностью приостановит производство в Тольятти
"АвтоВАЗ" полностью приостановит производство в Тольятти - РИА Новости, 19.08.2021
"АвтоВАЗ" полностью приостановит производство в Тольятти
"АвтоВАЗ" с 23 августа полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю из-за дефицита электронных автокомпонентов, говорится в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:50
2021-08-19T11:19
экономика
тольятти
автоваз
авто
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 23 августа полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю из-за дефицита электронных автокомпонентов, говорится в сообщении компании.На этом заводе выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.При этом три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные - оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы, уточнили в "АвтоВАЗе". "Завод "Lada Ижевск", использующий для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме", - также отметил автопроизводитель.Как пояснили в "АвтоВАЗе", некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники. Ранее Минпромторг РФ сообщил, что работает над обеспечением поставок автоэлектроники на "АвтоВАЗ", чтобы не допустить дефицита автомобилей."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
https://ria.ru/20210315/avtovaz-1601200961.html
https://ria.ru/20210621/avtovaz-1737841708.html
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экономика, тольятти, автоваз, авто
10:50 19.08.2021 (обновлено: 11:19 19.08.2021)
 
"АвтоВАЗ" полностью приостановит производство в Тольятти

"АвтоВАЗ" полностью приостановит производство в Тольятти на неделю из-за дефицита электроники

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкПрезентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти
Презентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 23 августа полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю из-за дефицита электронных автокомпонентов, говорится в сообщении компании.
На этом заводе выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.
"АвтоВАЗ" вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели... График работы на неделю, начинающуюся 30 августа, будет составлен в начале следующей недели", - отмечается в сообщении.
При этом три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные - оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы, уточнили в "АвтоВАЗе". "Завод "Lada Ижевск", использующий для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме", - также отметил автопроизводитель.
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"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
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