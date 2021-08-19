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OnlyFans запретит публиковать порнографию
OnlyFans запретит публиковать порнографию - РИА Новости, 19.08.2021
OnlyFans запретит публиковать порнографию
С октября платформа OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением. Об этом сообщила Bloomberg со ссылкой на заявление... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T23:53
2021-08-19T23:53
в мире
общество
технологии
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С октября платформа OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением. Об этом сообщила Bloomberg со ссылкой на заявление компании.Авторам по-прежнему будет разрешено размещать обнаженные фотографии и видео при условии, что они соответствуют политике OnlyFans, уточнили в компании.По словам представителей платформы, изменения необходимы из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов. Компания хочет привлечь внешних инвесторов, говорится в заявлении.В материале уточняется, что популярность OnlyFans подскочила во время пандемии. Аудитория OnlyFans выросла до 130 миллионов пользователей.
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в мире, общество, технологии
23:53 19.08.2021
 
OnlyFans запретит публиковать порнографию

Bloomberg: OnlyFans запретит авторам размещать порнографические материалы

© Pixabay / PexelsДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Pixabay / Pexels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С октября платформа OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением. Об этом сообщила Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Авторам по-прежнему будет разрешено размещать обнаженные фотографии и видео при условии, что они соответствуют политике OnlyFans, уточнили в компании.
По словам представителей платформы, изменения необходимы из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов. Компания хочет привлечь внешних инвесторов, говорится в заявлении.
В материале уточняется, что популярность OnlyFans подскочила во время пандемии. Аудитория OnlyFans выросла до 130 миллионов пользователей.
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