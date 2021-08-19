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OnlyFans запретит публиковать порнографию

OnlyFans запретит публиковать порнографию - РИА Новости, 19.08.2021

OnlyFans запретит публиковать порнографию

С октября платформа OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением. Об этом сообщила Bloomberg со ссылкой на заявление... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T23:53

2021-08-19T23:53

2021-08-19T23:53

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общество

технологии

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С октября платформа OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением. Об этом сообщила Bloomberg со ссылкой на заявление компании.Авторам по-прежнему будет разрешено размещать обнаженные фотографии и видео при условии, что они соответствуют политике OnlyFans, уточнили в компании.По словам представителей платформы, изменения необходимы из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов. Компания хочет привлечь внешних инвесторов, говорится в заявлении.В материале уточняется, что популярность OnlyFans подскочила во время пандемии. Аудитория OnlyFans выросла до 130 миллионов пользователей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, технологии