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Религия
https://ria.ru/20210819/yabloki-1746348971.html
Священник рассказал, что нельзя делать с освященными яблоками
Священник рассказал, что нельзя делать с освященными яблоками - РИА Новости, 19.08.2021
Священник рассказал, что нельзя делать с освященными яблоками
Православные христиане, которые в четверг отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас, должны относиться к освященным яблокам с благоговением и, например, РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:34
2021-08-19T13:34
религия
москва
яблоко
яблочный спас
россия
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Православные христиане, которые в четверг отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас, должны относиться к освященным яблокам с благоговением и, например, не выбрасывать в мусорный бак, рассказал РИА Новости настоятель храма Двенадцати апостолов в Ховрино (Москва) иерей Илья Боярский.Плоды трудовПравославные верующие в четверг отмечают Преображение Господне – двунадесятый (один из 12 главных) церковный праздник. Народное название – Яблочный спас – связано с традицией "освящать" в храмах фрукты."Эти плоды – символ того, что мы стараемся служить Богу делами, посвящать ему всякое доброе дело, плоды нашей жизни. Это касается всего: работы, учебы, урожая. Мы верим, что Господь заботится не только о нашей душе, но и о теле, и, если у нас есть, чем накормить себя и близких – это благодаря Господу, и мы его за это благодарим", - сказал Боярский.Он пояснил, что традиция эта древняя: раньше освящали первые плоды винограда, из него потом делали вино для евхаристии (христиане верят, что хлеб и вино во время литургии превращаются в Святые Дары – тело и кровь Христову, которую они потребляют во время таинства евхаристии, или причащения – ред.). Потом в регионах, где виноград растет плохо, например, в средней полосе России, в храм стали приносить яблоки.По его словам, после "освящения в храме" мы приносим и вкушаем плоды дома и раздаем их, "чтобы получить частичку благодати" и "как символ, напоминание, что мы стараемся преображаться и украшать мир вокруг"."А происходит это все именно в праздник Преображения, потому что Господь преобразился. Вино во время литургии тоже "преображается" в кровь Христову. И мы стараемся "преображать" себя, свою жизнь и окружающий мир, делать их красивыми и таким образом прославлять Бога, сотворившего и нас, и мир вокруг", - рассказал иерей.Яблоки и квартирыОднако сама еда не "освящается", ее просто по традиции окропляют святой водой, а священник, прочитав специальную молитву, благословляет ее. "Освящается то, что потом связно с храмом, литургией. Поэтому мы квартиры, машины, яблоки благословляем", - пояснил иерей.По словам отца Ильи, тем не менее важно, с каким чувством и сознанием человек вкушает эти яблоки, ведь "предмет передает благодать Духа Святого по вере того, кто освящает – священника, и того, кто ее принимает". А сами яблоки после благословения "хотя святыми не становятся, но все же "освященными"."К яблоку нельзя относиться как к причастию, но иметь определенное благоговение для верующих важно. Мы не относимся к ним как к обычной еде, стараемся в мусор не выбрасывать, под ноги не бросать. То есть для нас яблоко становится некоей иконой – образом – праздника, глядя на него, вкушая его, мы вспоминаем о сути праздника Преображения Господня", - заключил собеседник агентства.Праздник ПреображенияПреображение (по-гречески "метаморфосис") переводится как "изменение формы". Праздник посвящен событию евангельской истории, когда ученики Иисуса Христа – апостолы Петр, Иаков и Иоанн – увидели его представшим в божественном свете, преобразившимся. Произошло это, как утверждает Церковь, на горе Фавор, близ израильского города Назарет."Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом… И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса", - повествует об этом событии Евангелие от Луки. После же, согласно тексту, Иисус наказал ученикам не рассказывать, "доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых".
https://ria.ru/20210819/spas-1746259317.html
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москва, яблоко, яблочный спас, россия
13:34 19.08.2021
 

Священник рассказал, что нельзя делать с освященными яблоками

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвященнослужитель окропляет святой водой яблоки и фрукты во время богослужения в честь праздника Преображения Господня у собора Воздвижения Креста Господня в Омске. 19 августа 2017
Священнослужитель окропляет святой водой яблоки и фрукты во время богослужения в честь праздника Преображения Господня у собора Воздвижения Креста Господня в Омске. 19 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Православные христиане, которые в четверг отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас, должны относиться к освященным яблокам с благоговением и, например, не выбрасывать в мусорный бак, рассказал РИА Новости настоятель храма Двенадцати апостолов в Ховрино (Москва) иерей Илья Боярский.

Плоды трудов

Православные верующие в четверг отмечают Преображение Господне – двунадесятый (один из 12 главных) церковный праздник. Народное название – Яблочный спас – связано с традицией "освящать" в храмах фрукты.
"Эти плоды – символ того, что мы стараемся служить Богу делами, посвящать ему всякое доброе дело, плоды нашей жизни. Это касается всего: работы, учебы, урожая. Мы верим, что Господь заботится не только о нашей душе, но и о теле, и, если у нас есть, чем накормить себя и близких – это благодаря Господу, и мы его за это благодарим", - сказал Боярский.
Он пояснил, что традиция эта древняя: раньше освящали первые плоды винограда, из него потом делали вино для евхаристии (христиане верят, что хлеб и вино во время литургии превращаются в Святые Дары – тело и кровь Христову, которую они потребляют во время таинства евхаристии, или причащения – ред.). Потом в регионах, где виноград растет плохо, например, в средней полосе России, в храм стали приносить яблоки.
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Как на самом деле отмечают Яблочный Спас в России
По его словам, после "освящения в храме" мы приносим и вкушаем плоды дома и раздаем их, "чтобы получить частичку благодати" и "как символ, напоминание, что мы стараемся преображаться и украшать мир вокруг".
"А происходит это все именно в праздник Преображения, потому что Господь преобразился. Вино во время литургии тоже "преображается" в кровь Христову. И мы стараемся "преображать" себя, свою жизнь и окружающий мир, делать их красивыми и таким образом прославлять Бога, сотворившего и нас, и мир вокруг", - рассказал иерей.

Яблоки и квартиры

Однако сама еда не "освящается", ее просто по традиции окропляют святой водой, а священник, прочитав специальную молитву, благословляет ее. "Освящается то, что потом связно с храмом, литургией. Поэтому мы квартиры, машины, яблоки благословляем", - пояснил иерей.
По словам отца Ильи, тем не менее важно, с каким чувством и сознанием человек вкушает эти яблоки, ведь "предмет передает благодать Духа Святого по вере того, кто освящает – священника, и того, кто ее принимает". А сами яблоки после благословения "хотя святыми не становятся, но все же "освященными".
"К яблоку нельзя относиться как к причастию, но иметь определенное благоговение для верующих важно. Мы не относимся к ним как к обычной еде, стараемся в мусор не выбрасывать, под ноги не бросать. То есть для нас яблоко становится некоей иконой – образом – праздника, глядя на него, вкушая его, мы вспоминаем о сути праздника Преображения Господня", - заключил собеседник агентства.
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21 апреля 2019, 08:00Религия
Сжечь или в мусорку? Куда девать освященную вербу

Праздник Преображения

Преображение (по-гречески "метаморфосис") переводится как "изменение формы". Праздник посвящен событию евангельской истории, когда ученики Иисуса Христа – апостолы Петр, Иаков и Иоанн – увидели его представшим в божественном свете, преобразившимся. Произошло это, как утверждает Церковь, на горе Фавор, близ израильского города Назарет.
"Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом… И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса", - повествует об этом событии Евангелие от Луки. После же, согласно тексту, Иисус наказал ученикам не рассказывать, "доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых".
 
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