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Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко - РИА Новости, 19.08.2021
Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
В конце лета на прилавках в большом количестве появляются яблоки нового урожая. Сколько их можно съедать в день, и кому эти плоды противопоказаны в принципе,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T04:09
2021-08-19T04:09
общество
яблоки
здоровье - общество
римма мойсенко
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В конце лета на прилавках в большом количестве появляются яблоки нового урожая. Сколько их можно съедать в день, и кому эти плоды противопоказаны в принципе, рассказала в интервью радио Sputnikкандидат медицинских наук, диетолог, главный врач клиники "Риммарита" Римма Мойсенко.По ее словам, людям, у которых диагностированы болезни поджелудочной железы и кишечника, свежие яблоки не рекомендуются, им можно употреблять эти плоды только в печеном виде.Для тех, кто на пищеварительную систему не жалуется, яблоки являются полезным продуктом, отметила врач.Содержание витаминов и микроэлементов в яблоках любых сортов и любого цвета кожуры практически одинаковое, добавила кандидат медицинских наук.По ее словам, чтобы не перегружать пищеварение, яблоки лучше есть в первой половине дня, в любом случае не позднее полдника.Римма Мойсенко также рассказала, какое количество яблок можно съедать в день."В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок. Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов – это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье", – заверила диетолог в интервью радио Sputnik.Слишком много яблок есть нежелательно, они перебьют аппетит и будет происходить замещение фруктами необходимых человеку белковых продуктов и клетчатки, пояснила врач.В яблочной кожуре содержится много полезных веществ, в том числе антиоксидантов и неперевариваемой клетчатки, продолжила Римма Мойсенко. Поэтому чистить яблоки перед едой совершенно не обязательно, достаточно хорошо помыть.Кандидат медицинских наук также посоветовала не выбрасывать яблоко, если вы увидели в нем ход, проделанный личинкой яблонной плодожорки."Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть", – полагает врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/golod-1745980120.html
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общество, яблоки, здоровье - общество, римма мойсенко
04:09 19.08.2021
 

Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко

© Pixabay / TatsianaVusavaРазрезанное яблоко
Разрезанное яблоко - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Pixabay / TatsianaVusava
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В конце лета на прилавках в большом количестве появляются яблоки нового урожая. Сколько их можно съедать в день, и кому эти плоды противопоказаны в принципе, рассказала в интервью радио Sputnikкандидат медицинских наук, диетолог, главный врач клиники "Риммарита" Римма Мойсенко.
По ее словам, людям, у которых диагностированы болезни поджелудочной железы и кишечника, свежие яблоки не рекомендуются, им можно употреблять эти плоды только в печеном виде.
Для тех, кто на пищеварительную систему не жалуется, яблоки являются полезным продуктом, отметила врач.
"Если мы говорим о здоровом человеке с нормальной возможностью переваривания яблок, то для нас полезны и красные, и зеленые, и желтые яблоки. Если мы говорим о человеке возрастном, то нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, нейтральные – не сладкие и не кислые. Как правило, это желто-зеленые яблоки", – уточнила Римма Мойсенко.
Содержание витаминов и микроэлементов в яблоках любых сортов и любого цвета кожуры практически одинаковое, добавила кандидат медицинских наук.
По ее словам, чтобы не перегружать пищеварение, яблоки лучше есть в первой половине дня, в любом случае не позднее полдника.
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Римма Мойсенко также рассказала, какое количество яблок можно съедать в день.
"В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок. Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов – это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье", – заверила диетолог в интервью радио Sputnik.
Слишком много яблок есть нежелательно, они перебьют аппетит и будет происходить замещение фруктами необходимых человеку белковых продуктов и клетчатки, пояснила врач.
В яблочной кожуре содержится много полезных веществ, в том числе антиоксидантов и неперевариваемой клетчатки, продолжила Римма Мойсенко. Поэтому чистить яблоки перед едой совершенно не обязательно, достаточно хорошо помыть.
Кандидат медицинских наук также посоветовала не выбрасывать яблоко, если вы увидели в нем ход, проделанный личинкой яблонной плодожорки.
"Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть", – полагает врач.
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