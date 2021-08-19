https://ria.ru/20210819/yabloki-1746297501.html

Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко

Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко - РИА Новости, 19.08.2021

Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко

В конце лета на прилавках в большом количестве появляются яблоки нового урожая. Сколько их можно съедать в день, и кому эти плоды противопоказаны в принципе,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T04:09

2021-08-19T04:09

2021-08-19T04:09

общество

яблоки

здоровье - общество

римма мойсенко

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В конце лета на прилавках в большом количестве появляются яблоки нового урожая. Сколько их можно съедать в день, и кому эти плоды противопоказаны в принципе, рассказала в интервью радио Sputnikкандидат медицинских наук, диетолог, главный врач клиники "Риммарита" Римма Мойсенко.По ее словам, людям, у которых диагностированы болезни поджелудочной железы и кишечника, свежие яблоки не рекомендуются, им можно употреблять эти плоды только в печеном виде.Для тех, кто на пищеварительную систему не жалуется, яблоки являются полезным продуктом, отметила врач.Содержание витаминов и микроэлементов в яблоках любых сортов и любого цвета кожуры практически одинаковое, добавила кандидат медицинских наук.По ее словам, чтобы не перегружать пищеварение, яблоки лучше есть в первой половине дня, в любом случае не позднее полдника.Римма Мойсенко также рассказала, какое количество яблок можно съедать в день."В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок. Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов – это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье", – заверила диетолог в интервью радио Sputnik.Слишком много яблок есть нежелательно, они перебьют аппетит и будет происходить замещение фруктами необходимых человеку белковых продуктов и клетчатки, пояснила врач.В яблочной кожуре содержится много полезных веществ, в том числе антиоксидантов и неперевариваемой клетчатки, продолжила Римма Мойсенко. Поэтому чистить яблоки перед едой совершенно не обязательно, достаточно хорошо помыть.Кандидат медицинских наук также посоветовала не выбрасывать яблоко, если вы увидели в нем ход, проделанный личинкой яблонной плодожорки."Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть", – полагает врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/golod-1745980120.html

https://ria.ru/20210814/aruz-1745721868.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, яблоки, здоровье - общество, римма мойсенко