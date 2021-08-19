https://ria.ru/20210819/worldskills-1746439037.html
Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии
Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии - РИА Новости, 19.08.2021
Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии
Национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место в медальном зачете на открытом чемпионате для стран Азии, сообщает пресс-служба АНО "Агентство... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:29
2021-08-19T18:29
2021-08-19T18:29
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место в медальном зачете на открытом чемпионате для стран Азии, сообщает пресс-служба АНО "Агентство развития профессионального мастерства"."Национальная сборная WorldSkills Russia стала первой в медальном зачете азиатского чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, взяв шесть золотых медалей, четыре серебряных, пять бронзовых и один медальон за профессионализм. Российские юниоры завоевали пять золотых медалей и две серебряные", - говорится в сообщении.Чемпионат, завершившийся в августе, принял более 20 стран. Соревнования прошли по 13 компетенциям основной возрастной группы и семи юниорским."Российская сборная показала высокие результаты, но ключевая цель участия в чемпионате – профессиональная коммуникация между странами, экспертами, конкурсантами, особенно в преддверии подготовки к мировому чемпионату в Шанхае. Кроме того, по итогу чемпионата мы актуализировали программы подготовки сборной, прошли их валидацию международным профессиональным сообществом. Для нас это еще одна частичка библиотеки лучших практик, используемых для национального образовательного и кадрового рынков", - сказал замгендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" Алексей Тымчиков.WorldSkills Russia на протяжении долгого времени ведет системную работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в части развития компетенций и внедрения инструментов WorldSkills в национальные системы подготовки кадров. В 2020 году российские эксперты разработали новые, дистанционно-очные форматы проведения чемпионатных и обучающих мероприятий. Эти технологии легли в основу тренингов Skills Camp и соревнований для азиатских коллег, организатором и принимающей стороной которых стало WorldSkills Russia. В ходе этих мероприятий российские эксперты делились с азиатскими коллегами новыми технологиями и передовым опытом применения дистанционных форматов в обучении и чемпионатной системе. Иностранные участники получали доступ к современным российским цифровым полигонам с возможностью дистанционного управления оборудованием и выполняли задания с распределенных площадок в своих странах.Полученный опыт и инструменты были использованы для организации открытого международного чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, организатором которого выступило WorldSkills Asia. Чемпионат прошел в дистанционно-очном формате.
https://na.ria.ru/20210601/sorevnovaniya-1735039677.html
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в мире, шанхай, азия, worldskills russia, россия
Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии
Российская сборная WorldSkills заняла первое место в медальном зачете на чемпионате стран Азии
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Национальная сборная WorldSkills Russia
заняла первое место в медальном зачете на открытом чемпионате для стран Азии
, сообщает пресс-служба АНО "Агентство развития профессионального мастерства".
"Национальная сборная WorldSkills Russia стала первой в медальном зачете азиатского чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, взяв шесть золотых медалей, четыре серебряных, пять бронзовых и один медальон за профессионализм. Российские юниоры завоевали пять золотых медалей и две серебряные", - говорится в сообщении.
Чемпионат, завершившийся в августе, принял более 20 стран. Соревнования прошли по 13 компетенциям основной возрастной группы и семи юниорским.
"Российская сборная показала высокие результаты, но ключевая цель участия в чемпионате – профессиональная коммуникация между странами, экспертами, конкурсантами, особенно в преддверии подготовки к мировому чемпионату в Шанхае
. Кроме того, по итогу чемпионата мы актуализировали программы подготовки сборной, прошли их валидацию международным профессиональным сообществом. Для нас это еще одна частичка библиотеки лучших практик, используемых для национального образовательного и кадрового рынков", - сказал замгендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" Алексей Тымчиков.
WorldSkills Russia на протяжении долгого времени ведет системную работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в части развития компетенций и внедрения инструментов WorldSkills в национальные системы подготовки кадров. В 2020 году российские эксперты разработали новые, дистанционно-очные форматы проведения чемпионатных и обучающих мероприятий. Эти технологии легли в основу тренингов Skills Camp и соревнований для азиатских коллег, организатором и принимающей стороной которых стало WorldSkills Russia. В ходе этих мероприятий российские эксперты делились с азиатскими коллегами новыми технологиями и передовым опытом применения дистанционных форматов в обучении и чемпионатной системе. Иностранные участники получали доступ к современным российским цифровым полигонам с возможностью дистанционного управления оборудованием и выполняли задания с распределенных площадок в своих странах.
Полученный опыт и инструменты были использованы для организации открытого международного чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, организатором которого выступило WorldSkills Asia. Чемпионат прошел в дистанционно-очном формате.