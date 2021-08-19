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В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 19.08.2021
В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp появится возможность использовать сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней. Об этом пишет портал WABetaInfo. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:14
2021-08-19T19:17
технологии
apple ios
google android
apple iphone
whatsapp inc.
samsung
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится возможность использовать сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней. Об этом пишет портал WABetaInfo.Отмечается, что новая функция будет доступна наравне с опциями автоматического удаления текстов через 24 часа и семь дней.Обновление под кодовым номером 2.21.17.16 будет доступно только пользователям платформы Android.Ранее на мероприятии Samsung Unpacked была представлена возможность переноса истории сообщений и чатов между Android и iOS в WhatsApp. Перенос чатов станет возможен, если устройства iOS и Android физически подключены через кабель USB-C — Lightning (подобные шнуры поставляются с iPhone). Передавать данные между платформами через Сеть не получится.
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технологии, apple ios, google android, apple iphone, whatsapp inc., samsung
16:14 19.08.2021 (обновлено: 19:17 19.08.2021)
 
В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция написания сообщений, удаляющихся через 90 дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится возможность использовать сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней. Об этом пишет портал WABetaInfo.
Отмечается, что новая функция будет доступна наравне с опциями автоматического удаления текстов через 24 часа и семь дней.
Обновление под кодовым номером 2.21.17.16 будет доступно только пользователям платформы Android.
Ранее на мероприятии Samsung Unpacked была представлена возможность переноса истории сообщений и чатов между Android и iOS в WhatsApp. Перенос чатов станет возможен, если устройства iOS и Android физически подключены через кабель USB-C — Lightning (подобные шнуры поставляются с iPhone). Передавать данные между платформами через Сеть не получится.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:26Наука
Пользователи WhatsApp получили долгожданную функцию
 
ТехнологииApple iOSGoogle AndroidApple iPhoneWhatsApp Inc.Samsung
 
 
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