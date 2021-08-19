https://ria.ru/20210819/whatsapp-1746377709.html

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 19.08.2021

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность использовать сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней. Об этом пишет портал WABetaInfo. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:14

2021-08-19T16:14

2021-08-19T19:17

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится возможность использовать сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней. Об этом пишет портал WABetaInfo.Отмечается, что новая функция будет доступна наравне с опциями автоматического удаления текстов через 24 часа и семь дней.Обновление под кодовым номером 2.21.17.16 будет доступно только пользователям платформы Android.Ранее на мероприятии Samsung Unpacked была представлена возможность переноса истории сообщений и чатов между Android и iOS в WhatsApp. Перенос чатов станет возможен, если устройства iOS и Android физически подключены через кабель USB-C — Lightning (подобные шнуры поставляются с iPhone). Передавать данные между платформами через Сеть не получится.

https://ria.ru/20210804/whatsapp-1744314518.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, apple iphone, whatsapp inc., samsung