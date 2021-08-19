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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/vyvoz-1746374651.html
Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны
Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны - РИА Новости, 19.08.2021
Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны
Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны, которые проявят интерес в их приеме и размещении, заявила официальный... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:57
2021-08-19T22:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
москва
мария захарова
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны, которые проявят интерес в их приеме и размещении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", — сказала Захарова на брифинге в четверг.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, москва, мария захарова, россия
15:57 19.08.2021 (обновлено: 22:35 19.08.2021)
 
Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны

МИД: Россия готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны, которые проявят интерес в их приеме и размещении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 15:19Захват власти в Афганистане талибами
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреМоскваМария ЗахароваРоссия
 
 
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