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Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны

Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны - РИА Новости, 19.08.2021

Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны

Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны, которые проявят интерес в их приеме и размещении, заявила официальный... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:57

2021-08-19T15:57

2021-08-19T22:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

москва

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны, которые проявят интерес в их приеме и размещении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", — сказала Захарова на брифинге в четверг.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746343022.html

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