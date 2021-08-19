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Ветеран "Вымпела" рассказал, как освобождали ученого, похищенного в Европе
Ветеран "Вымпела" рассказал, как освобождали ученого, похищенного в Европе - РИА Новости, 19.08.2021
Ветеран "Вымпела" рассказал, как освобождали ученого, похищенного в Европе
Опыт подразделения специального назначения "Вымпел" помог в свое время освободить крупного отечественного ученого, выкраденного в Западной Европе, рассказал в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T07:07
2021-08-19T09:47
в мире
ссср
западная европа
подразделение специального назначения "вымпел"
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Опыт подразделения специального назначения "Вымпел" помог в свое время освободить крупного отечественного ученого, выкраденного в Западной Европе, рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации ветеранов группы "Вымпел" Валерий Попов.В четверг исполняется 40 лет со дня создания "Вымпела".По словам ветерана "Вымпела", специалиста обманным путем, под разными предлогами, вывезли в одну страну, из которой собрались перевезти в другое государство."С нашей стороны удалось сделать так, чтобы этот ученый из рук похитителей исчез. Как будто его там у них и не было", - добавил Попов.Он пояснил, почему об операциях советских времен с участием "Вымпела" и сейчас нельзя рассказывать в деталях. "Может быть, какую-то оперативную комбинацию понадобится повторить в будущем. Зачем же это раскрывать? А даже одно неосторожное слово о географии, о времени каких-либо событий и сейчас, по прошествии многих лет, способно дать противнику очень многое", - заявил Попов.Подразделение специального назначения "Вымпел" КГБ СССР создано 19 августа 1981 года приказом председателя КГБ Юрия Андропова. Автором идеи был начальник нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов."Вымпел" был предназначен для проведения операций за пределами страны в "особый период". В мирное время занимался обеспечением безопасности советских граждан за рубежом.В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) России. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД. Из ее сотрудников только около 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР к 100-летию российской внешней разведки.
https://ria.ru/20210802/naryshkin-1743987304.html
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в мире, ссср, западная европа, подразделение специального назначения "вымпел", россия
07:07 19.08.2021 (обновлено: 09:47 19.08.2021)
 
Ветеран "Вымпела" рассказал, как освобождали ученого, похищенного в Европе

Ветеран "Вымпела" Попов рассказал, как освобождали ученого, похищенного в Западной Европе

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий Попов
Президент Ассоциации Группы специального назначения Вымпел, полковник Валерий Попов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Опыт подразделения специального назначения "Вымпел" помог в свое время освободить крупного отечественного ученого, выкраденного в Западной Европе, рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации ветеранов группы "Вымпел" Валерий Попов.
В четверг исполняется 40 лет со дня создания "Вымпела".
"Однажды в Западной Европе исчез один из наших ученых. Он очень много знал, и его за рубежом хотели заполучить к себе. Но он не шел на сговор, не поддавался на посулы. Человек был патриотически настроен", - сказал Попов.
По словам ветерана "Вымпела", специалиста обманным путем, под разными предлогами, вывезли в одну страну, из которой собрались перевезти в другое государство.
"С нашей стороны удалось сделать так, чтобы этот ученый из рук похитителей исчез. Как будто его там у них и не было", - добавил Попов.
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Он пояснил, почему об операциях советских времен с участием "Вымпела" и сейчас нельзя рассказывать в деталях. "Может быть, какую-то оперативную комбинацию понадобится повторить в будущем. Зачем же это раскрывать? А даже одно неосторожное слово о географии, о времени каких-либо событий и сейчас, по прошествии многих лет, способно дать противнику очень многое", - заявил Попов.
Подразделение специального назначения "Вымпел" КГБ СССР создано 19 августа 1981 года приказом председателя КГБ Юрия Андропова. Автором идеи был начальник нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов.
"Вымпел" был предназначен для проведения операций за пределами страны в "особый период". В мирное время занимался обеспечением безопасности советских граждан за рубежом.
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В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) России. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД. Из ее сотрудников только около 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".
Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.
Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР к 100-летию российской внешней разведки.
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