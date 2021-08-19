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Ветеран "Вымпела": группе было бы легко незаметно выполнить задания в США
Ветеран "Вымпела": группе было бы легко незаметно выполнить задания в США - РИА Новости, 19.08.2021
Ветеран "Вымпела": группе было бы легко незаметно выполнить задания в США
Подразделению специального назначения советской внешней разведки "Вымпел" было бы несложно незаметно выполнить задания на территории США, рассказал в интервью... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:11
2021-08-19T03:11
безопасность
сша
ссср
подразделение специального назначения "вымпел"
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделению специального назначения советской внешней разведки "Вымпел" было бы несложно незаметно выполнить задания на территории США, рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов.В четверг исполняется 40 лет со дня создания "Вымпела". Ранее в документальном фильме телеканала "Звезда", посвященном инициатору создания "Вымпела", начальнику нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майору Юрию Дроздову, приводились сказанные в свое время его слова о том, что "вымпеловцы" "прошли" территорию США – как вошли, так и вышли, и никого не задержали."Я скажу так: через США "пройти" было не так сложно", - сказал Попов. "Мы работали и создавали свои позиции во многих странах Западной Европы. Пусть они не строят иллюзий, что так уж защищены", - добавил он.По его словам, "Вымпел" в 1980-х годах серьезно готовился к возможной войне. "Ситуация в мире была очень напряженная", - отметил собеседник агентства.Попов подчеркнул важное требование к "Вымпелу". "Мы должны были выполнить задачу и уйти, не оставив никаких следов, чтобы никто не понял, что произошло", - сказал он.Подразделение специального назначения "Вымпел" КГБ СССР было создано 19 августа 1981 года приказом председателя КГБ Юрия Андропова. Инициатором создания "Вымпела" выступил начальник нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов."Вымпел" был предназначен для проведения операций за пределами страны в "особый период". В мирное время занимался обеспечением безопасности советских граждан за рубежом.В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) РФ. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД РФ. Из ее сотрудников только около 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано спецподразделение "В", которое со временем стало прародителем нынешнего Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР РФ к 100-летию российской внешней разведки.
https://ria.ru/20210802/naryshkin-1743987304.html
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безопасность, сша, ссср, подразделение специального назначения "вымпел", россия
03:11 19.08.2021
 
Ветеран "Вымпела": группе было бы легко незаметно выполнить задания в США

Ветеран "Вымпела" Попов: подразделению было бы несложно незаметно выполнить задания в США

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Ассоциации Группы специального назначения "Вымпел", полковник Валерий Попов
Президент Ассоциации Группы специального назначения Вымпел, полковник Валерий Попов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделению специального назначения советской внешней разведки "Вымпел" было бы несложно незаметно выполнить задания на территории США, рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации ветеранов "Вымпела" Валерий Попов.
В четверг исполняется 40 лет со дня создания "Вымпела". Ранее в документальном фильме телеканала "Звезда", посвященном инициатору создания "Вымпела", начальнику нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майору Юрию Дроздову, приводились сказанные в свое время его слова о том, что "вымпеловцы" "прошли" территорию США – как вошли, так и вышли, и никого не задержали.
"Я скажу так: через США "пройти" было не так сложно", - сказал Попов. "Мы работали и создавали свои позиции во многих странах Западной Европы. Пусть они не строят иллюзий, что так уж защищены", - добавил он.
По его словам, "Вымпел" в 1980-х годах серьезно готовился к возможной войне. "Ситуация в мире была очень напряженная", - отметил собеседник агентства.
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Попов подчеркнул важное требование к "Вымпелу". "Мы должны были выполнить задачу и уйти, не оставив никаких следов, чтобы никто не понял, что произошло", - сказал он.
Подразделение специального назначения "Вымпел" КГБ СССР было создано 19 августа 1981 года приказом председателя КГБ Юрия Андропова. Инициатором создания "Вымпела" выступил начальник нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов.
"Вымпел" был предназначен для проведения операций за пределами страны в "особый период". В мирное время занимался обеспечением безопасности советских граждан за рубежом.
В январе 1992 года, после создания министерства безопасности России, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре группу передали в Главное управление охраны (ГУО) РФ. После того, как группа "Вымпел" отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, указом президента страны Бориса Ельцина она была переведена из ГУО в МВД РФ. Из ее сотрудников только около 50 человек согласились служить в министерстве внутренних дел в составе группы специального назначения "Вега".
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Бронзовый барельеф, посвященный "Вымпелу", размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР РФ к 100-летию российской внешней разведки.
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