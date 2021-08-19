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На выборы в Госдуму зарегистрировали почти шесть тысяч кандидатов
На выборы в Госдуму зарегистрировали почти шесть тысяч кандидатов - РИА Новости, 19.08.2021
На выборы в Госдуму зарегистрировали почти шесть тысяч кандидатов
На выборах в Госдуму зарегистрированы 3 910 кандидатов по федеральным спискам, 2 062 - по одномандатным округам, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:00
2021-08-19T16:00
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На выборах в Госдуму зарегистрированы 3 910 кандидатов по федеральным спискам, 2 062 - по одномандатным округам, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Что касается выборов депутатов Государственной Думы, в результате зарегистрированы 14 списков политических партий у нас, которые включают 3 910 кандидатов, по одномандатным избирательным округам 14 партий зарегистрировали 2 051 человека, зарегистрировано 11 самовыдвиженцев", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Таким образом, добавила она, на один мандат в среднем претендуют девять кандидатов.
РИА Новости
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
16:00 19.08.2021
 
На выборы в Госдуму зарегистрировали почти шесть тысяч кандидатов

ЦИК зарегистрировал 3910 кандидатов в Госдуму по федеральным спискам, 2062 по одномандатным округам

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На выборах в Госдуму зарегистрированы 3 910 кандидатов по федеральным спискам, 2 062 - по одномандатным округам, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Что касается выборов депутатов Государственной Думы, в результате зарегистрированы 14 списков политических партий у нас, которые включают 3 910 кандидатов, по одномандатным избирательным округам 14 партий зарегистрировали 2 051 человека, зарегистрировано 11 самовыдвиженцев", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Таким образом, добавила она, на один мандат в среднем претендуют девять кандидатов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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ПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуЭлла Памфилова
 
 
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