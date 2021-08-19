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На выборы в Госдуму зарегистрировали почти шесть тысяч кандидатов
На выборы в Госдуму зарегистрировали почти шесть тысяч кандидатов - РИА Новости, 19.08.2021
На выборы в Госдуму зарегистрировали почти шесть тысяч кандидатов
На выборах в Госдуму зарегистрированы 3 910 кандидатов по федеральным спискам, 2 062 - по одномандатным округам, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:00
2021-08-19T16:00
2021-08-19T16:00
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На выборах в Госдуму зарегистрированы 3 910 кандидатов по федеральным спискам, 2 062 - по одномандатным округам, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Что касается выборов депутатов Государственной Думы, в результате зарегистрированы 14 списков политических партий у нас, которые включают 3 910 кандидатов, по одномандатным избирательным округам 14 партий зарегистрировали 2 051 человека, зарегистрировано 11 самовыдвиженцев", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Таким образом, добавила она, на один мандат в среднем претендуют девять кандидатов.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
На выборы в Госдуму зарегистрировали почти шесть тысяч кандидатов
ЦИК зарегистрировал 3910 кандидатов в Госдуму по федеральным спискам, 2062 по одномандатным округам