https://ria.ru/20210819/vybory-1746367446.html

Памфилова рассказала о заявках на электронное голосование на выборах в ГД

Памфилова рассказала о заявках на электронное голосование на выборах в ГД - РИА Новости, 19.08.2021

Памфилова рассказала о заявках на электронное голосование на выборах в ГД

На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах подано около миллиона заявок, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:15

2021-08-19T15:15

2021-08-19T15:32

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738488169_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_75c69f329b4ad92931da57276cbcdbdb.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах подано около миллиона заявок, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."На сейчас подано всего заявок свыше 1 млн 431 тысяч, из них заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании - почти миллион, свыше 930 тысяч, остальные - по "мобильному избирателю", приближается к полумиллиона", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она отметила, что по количеству заявлений на дистанционное электронное голосование лидирует Москва - свыше 738 тысяч. В Ростовской области число заявок приближается к 116 тысячам, в том числе от граждан, получивших российское гражданство в упрощенном порядке - 87 418 заявок.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210809/golosovanie-1745002543.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова