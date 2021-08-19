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Памфилова рассказала о заявках на электронное голосование на выборах в ГД
Памфилова рассказала о заявках на электронное голосование на выборах в ГД - РИА Новости, 19.08.2021
Памфилова рассказала о заявках на электронное голосование на выборах в ГД
На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах подано около миллиона заявок, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:15
2021-08-19T15:32
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах подано около миллиона заявок, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."На сейчас подано всего заявок свыше 1 млн 431 тысяч, из них заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании - почти миллион, свыше 930 тысяч, остальные - по "мобильному избирателю", приближается к полумиллиона", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она отметила, что по количеству заявлений на дистанционное электронное голосование лидирует Москва - свыше 738 тысяч. В Ростовской области число заявок приближается к 116 тысячам, в том числе от граждан, получивших российское гражданство в упрощенном порядке - 87 418 заявок.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
15:15 19.08.2021 (обновлено: 15:32 19.08.2021)
 
Памфилова рассказала о заявках на электронное голосование на выборах в ГД

Глава ЦИК Памфилова: на участие в электронном голосовании на выборах в ГД подали миллион заявок

© РИА Новости / Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах подано около миллиона заявок, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"На сейчас подано всего заявок свыше 1 млн 431 тысяч, из них заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании - почти миллион, свыше 930 тысяч, остальные - по "мобильному избирателю", приближается к полумиллиона", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 10:44
Памфилова объяснила, почему не все могут дистанционно голосовать за рубежом
Она отметила, что по количеству заявлений на дистанционное электронное голосование лидирует Москва - свыше 738 тысяч. В Ростовской области число заявок приближается к 116 тысячам, в том числе от граждан, получивших российское гражданство в упрощенном порядке - 87 418 заявок.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
 
ПолитикаГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла Памфилова
 
 
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