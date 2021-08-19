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Мосгоризбирком оценил уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы

Мосгоризбирком оценил уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы - РИА Новости, 19.08.2021

Мосгоризбирком оценил уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы

Уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы в Москве в этом году минимален, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:52

2021-08-19T10:52

2021-08-19T11:06

политика

москва

московская городская дума

госдума рф

выборы в государственную думу

мосгоризбирком

дмитрий реут

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы в Москве в этом году минимален, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."Наверное, за все время моей работы в системе избирательных комиссий в Москве, в этом году у нас минимальный уровень отказов в регистрации", - сообщил Реут.По его словам, были случаи, когда кандидаты просто не рассчитали свои силы и не смогли собрать нужное количество подписей.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино.Читайте полный текст интервью Дмитрия Реута >>

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, дмитрий реут