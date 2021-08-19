10:52 19.08.2021 (обновлено: 11:06 19.08.2021)
Мосгоризбирком оценил уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы
Мосгоризбирком: в этом году уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы минимален
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы в Москве в этом году минимален, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Наверное, за все время моей работы в системе избирательных комиссий в Москве, в этом году у нас минимальный уровень отказов в регистрации", - сообщил Реут.
По его словам, были случаи, когда кандидаты просто не рассчитали свои силы и не смогли собрать нужное количество подписей.
"Если мы говорим про выборы депутатов Государственной думы, то представители 14 партий подписи не собирают, они все зарегистрированы. А что касается выборов депутатов Московской городской думы, то здесь мы тоже никому не отказывали – все, кто смог справиться со сбором подписей избирателей, были зарегистрированы", - отметил Реут.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино.