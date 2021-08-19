https://ria.ru/20210819/vybory-1746233949.html

Дмитрий Реут: порядка 70% членов избиркомов Москвы вакцинировано от COVID

Дмитрий Реут: порядка 70% членов избиркомов Москвы вакцинировано от COVID - РИА Новости, 19.08.2021

Дмитрий Реут: порядка 70% членов избиркомов Москвы вакцинировано от COVID

До выборов остается чуть меньше месяца. В этом году в Москве они будут трехуровневые: выборы в Госдуму, довыборы в Мосгордуму и муниципальные выборы. О том, как РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:00

2021-08-19T11:00

2021-08-19T11:00

интервью

москва

московская городская дума

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

московская городская избирательная комиссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568851865_0:26:2661:1523_1920x0_80_0_0_2b377450bf91e0b05bde5d00cf119fbe.jpg

До выборов остается чуть меньше месяца. В этом году в Москве они будут трехуровневые: выборы в Госдуму, довыборы в Мосгордуму и муниципальные выборы. О том, как Москва готовится к голосованию, как оно будет проводиться с учетом пандемии коронавируса, и какие новшества ожидаются на выборах в этом году, в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Также он рассказал о первой попытке кандидатов собрать электронные подписи избирателей и о том, почему отмена трансляции с избирательных участков в интернет не повлияет на качество наблюдения. Беседовала Мария Зыбина.– В этом году Москву ждут выборы на трех уровнях: выборы в Госдуму, довыборы на двух участках в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Готова ли Москва к такому масштабному голосованию?– Москва готова к проведению выборов любого масштаба, даже если бы избирательные кампании проводились бы и в большем объеме.– Повлияло ли это на формат проведения выборов, на порядок работы? Может привлечете больше людей для проведения голосования?– Если мы говорим про участковые избирательные комиссии, то это порядка 50 тысяч человек в Москве, в территориальных комиссиях 1792 человека, а также Московская городская избирательная комиссия. Дополнительно будут сформированы три участковые избирательные комиссии по дистанционному электронному голосованию. Они будут составлять списки избирателей, рассматривать обращения, если они будут поступать. Они же составляют протоколы об итогах электронного голосования и передают их в вышестоящие комиссии. Одна участковая электронная комиссия будет организовывать голосование по федеральным выборам, другая по городским и третья по муниципальным, закон такое совмещение полномочий предусматривает.– Нововведением этого года стало принятие Мосгордумой закона о возможности для кандидатов собрать 50% подписей онлайн. И часть из них уже воспользовалась ей на довыборах в Мосгордуму. Как вы оцениваете первые результаты? Были ли какие-то проблемы со сбором этих подписей и с их проверкой?– Нет, никаких существенных проблем не было, потому что подписи, собираемые в электронной форме через ЕПГУ (единый портал государственных услуг), в силу специфики такого способа в соответствии с законом априори считаются достоверными. Единственная проблема может быть в том, что избиратель подпишется и в бумажном подписном листе, и через ЕПГУ. В этом случае одна из этих подписей должна быть признана недействительной. Но каких-то системных и сложных проблем не возникло. Были обращения, но они не носили массовый характер – их было всего несколько штук. Кто-то из избирателей спросил, почему он не может подписаться за своего кандидата через ЕПГУ, а дело было в том, что сам кандидат еще на тот момент не выдвинулся. Также кто-то из кандидатов говорил, что не может отправить свои подписи в окружную избирательную комиссию, но в течение часа при помощи службы технической поддержки эта проблема была решена, и все подписи этого кандидата поступили в комиссию. Надо сказать, что довольно большое количество избирателей пожелало поддержать кандидатов именно в такой форме. При этом кандидаты получили разное количество подписей избирателей через ЕПГУ, от восьми до более чем двух тысяч.– А на ваш взгляд, в будущем это позитивно скажется на процессе сбора подписей?– Безусловно, технология перспективная, стоит ее использовать. Для Москвы это первый подобный опыт, в этом году впервые это опробовали, и, как мне кажется, все остались довольны. Ну а дальше – жизнь покажет.– А рассматриваете ли в будущем возможность совсем отменить сбор подписей для кандидатов?– Это не в нашей компетенции, поскольку регулируется федеральным избирательным законодательством. Мы не можем на московском уровне отменить сбор подписей в традиционной форме с использованием бумажных подписных листов, это требование федерального законодательства, которое также определяет количество подписей, порядок их сбора и форму подписных листов.– Также Москва в этом году подготовила приложение "Мобильный наблюдатель" для наблюдателей за выборами. Как вы относитесь к этому новшеству?– Для наблюдателей приложение подготовлено под эгидой Общественной палаты Москвы. Мы ознакомились с этим приложением, и я думаю, что это очень полезная и перспективная идея. С одной стороны, она направлена на то, чтобы обеспечить общественное наблюдение в избирательном процессе, с другой стороны, на то, чтобы общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве мог оперативно получать информацию как об открытии участков, о ходе голосования, о подведении итогов, так и о каких-то происшествиях, которые теоретически могут иметь место. Тогда общественный штаб будет иметь возможность провести разбор и разрешить какие-то спорные ситуации.– Как раз в этом году глава ЦИК Элла Памфилова отменила видеотрансляцию с участков в интернет. Как вы считаете, это скажется на качестве наблюдения? Повлияло ли это на доверие?– Я не считаю, что это как-то повлияет на доверие, тем более, что участникам выборов – кандидатам и политическим партиям – доступ предоставлен. И помимо всего прочего, сам факт наличия видеонаблюдения очень сильно дисциплинирует всех, кто присутствует на участке. Все записи хранятся, и, если это необходимо для разрешения спорной ситуации, мы можем их пересматривать. На мой взгляд, этого вполне достаточно для того, чтобы видеонаблюдение выполняло свою главную функцию – обеспечение общественного контроля в избирательном процессе и доверия между его участниками, избирателями и избирательными комиссиями.– Продолжая тему видеонаблюдения, как оно будет организовано в этом году? По сколько камер будет на участке?– Видеонаблюдение будет организовано традиционно – на каждом участке будут стоять две камеры. Одна смотрит на общий план помещения для голосования, где стоят ящики и кабинки, вторая камера направлена на столы, где выдают избирательные бюллетени. Главное требование – чтобы видеоизображение не нарушало тайну голосования, мы строго за этим следим. И второе требование – не должны быть видны персональные данные. Как правило, у нас никогда с этими вопросами проблем не возникало. Камеры будут работать непрерывно. А там, где камер не будет, – это участки в больницах и следственных изоляторах, где видеонаблюдение вести нельзя, – будут применяться видеорегистраторы. С их помощью будет обеспечен визуальный контроль за сохранностью сейфов с избирательной документацией, включающую сейф-пакеты с избирательными бюллетенями проголосовавших избирателей. Тоже в режиме нон-стоп.– А в целом, как пандемия коронавируса повлияет на проведение выборов в этом году, какие противоэпидемические меры будут предприняты?– Оглядываясь назад, хочу сказать, что в 2020 году, когда проводилось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, те меры, которые были предприняты по противодействию коронавирусу, позволили избежать всплеска заболевания. В этом году меры будут такие же, они определены совместными рекомендациями Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии РФ. Если мы говорим о голосовании на избирательных участках, то, естественно, будет везде нанесена разметка, которая позволит соблюдать социальную дистанцию, мебель будет расставлена так, чтобы люди находились друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров, на входе всем будем выдавать средства индивидуальной защиты. Также на участках в достаточном количестве будут санитайзеры, помещения будут проветриваться, будет проводиться регулярная уборка. И все это без приостановки процесса голосования. Помимо этого, будут использоваться одноразовые ручки, а бюллетени будут передаваться бесконтактным способом. Также членам участковой комиссии рекомендуется не брать у избирателей паспорт, избирателю достаточно будет просто показать паспорт, не передавая его в руки члену комиссии. Также на входе на участок будет проводиться термометрия. Если вдруг избиратель придет с температурой, ему будет предложено пройти в специально отведенное помещение, где он сможет проголосовать с использованием переносного ящика.Для голосования вне помещения для голосования рекомендации тоже будут как в прошлом году. А именно, полный набор средств индивидуальной защиты у членов участковой комиссии, которые будут ходить с переносным ящиком: специальный халат, экран, маска, перчатки. Все комиссии будут обеспечены этим в достаточном количестве. Также при надомном голосовании избирателям будут выдавать в прозрачном пакете бюллетень и заявление на надомное голосование. В этом же пакете будет маска, перчатки и одноразовая ручка. Из рук в руки бюллетень передаваться не будет, рядом с квартирой поставят переносной ящик для голосования, куда избиратель опустит бюллетень.– Будут ли в этом году перед выборами проводить тест на коронавирус членам комиссий? И сколько членов комиссий вакцинировано?– Тесты специально мы брать не планируем. По постановлению главного государственного санитарного врача Москвы, обязательной вакцинации подлежат ряд категорий работников: работники сфер образования, здравоохранения, работники сферы социального обслуживания, а также государственной и муниципальной службы и подведомственных им организаций, то есть это практически подавляющее большинство составов наших участковых и территориальных избирательных комиссий. Уже сейчас у нас порядка 70% членов комиссий вакцинировано. Процесс вакцинации продолжается, поэтому я думаю, что эта цифра ко дню голосования будет значительно больше.-А затронул ли коронавирус членов Мосгоризбиркома? Сколько членов комиссий переболело? Вы сами болели, вакцинировались?– Мы не собираем специально статистику по переболевшим, только по привитым. Сам я привился, к чему и всех призываю.– Какие ваши ожидания по явке на этих выборах? Будет ли она выше за счет нескольких уровней выборов?– Конкретных предположений делать не буду, но ожидания хорошие. Вызваны они в первую очередь тем, что очень большой интерес к этим выборам. С 21 августа начинается предвыборная агитация в средствах массовой информации, на городских каналах телерадиовещания в рамках бесплатного эфирного времени она начнется 23 августа. Я думаю, что агитационные материалы и совместные дебаты партий вызовут еще больший интерес у избирателей. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что голосование проводится в течение нескольких дней. В прошлом году, в том числе за счет семидневного (общероссийское голосование) и трехдневного (муниципальные выборы) голосования был очень большой процент принявших участие, потому что избиратели могли выбрать удобный для них день. Так же будет и сейчас.Кроме того, впервые повсеместно на всей территории столицы на выборах всех уровней будет применено дистанционное электронное голосование. Таким образом, избиратели-москвичи смогут принять участие в выборах в том числе находясь за пределами города: на даче, в отпуске, в командировке – в любое удобное для них время в течение этих трех дней. Это тоже положительно повлияет на явку.– А будет ли много надомников в этом году?– В Москве порядка 130 тысяч москвичей, которые не имеют возможности по состоянию здоровья выйти из квартиры, чтобы проголосовать на участке. Естественно, с учетом того, что надомное голосование тоже проводится три дня, мы рассчитываем за эти дни обойти всех изъявивших желание проголосовать в такой форме.– Какую сумму выделили из федерального и городского бюджетов на проведение выборов в этом году?– На проведение выборов в Государственную думу из федерального бюджета выделено 953 872 600 рублей, из них на мероприятия по соблюдению санитарных мер по коронавирусу направлено почти 152 миллиона рублей. Для сравнения в 2016 году на выборы в Госдуму выделяли 488 232 100 рублей. На дополнительные выборы в Московскую городскую думу по двум округам в этом году из бюджета столицы направлено чуть более 45 миллионов рублей.– Как вы оцениваете ход регистрации кандидатов в этом году? Ожидаются ли апелляции от тех, кому отказали в регистрации?– Наверное, за все время моей работы в системе избирательных комиссий в Москве, в этом году у нас минимальный уровень отказов в регистрации. Есть случаи, когда кандидат выдвинулся, но не рассчитал свои силы и не смог собрать подписи. У нас был кандидат, который принес всего несколько подписей, есть кандидаты, которые не добрали всего несколько сотен подписей. Мы понимаем, что эти кандидаты в какой-то степени отчаялись и отказались дальше участвовать, у них нет претензий к избирательным комиссиям. Понятно, что если они не собрали подписи, то на регистрацию рассчитывать не приходится. Пожалуй, из спорных вопросов у нас есть только один отказ в регистрации кандидату в депутаты Госдумы, который, наверное, будет обжалован. Будем смотреть на результат.– А как можете оценить ход избирательной кампании и саму кампанию в целом? Например, в сравнении с выборами 2019 года меньше скандалов и больше партий участвуют?– Партий, которые участвуют в выборах, действительно, больше. Если мы говорим про выборы депутатов Государственной думы, то представители 14 партий подписи не собирают, они все зарегистрированы. А что касается выборов депутатов Московской городской думы, то здесь мы тоже никому не отказывали – все, кто смог справиться со сбором подписей избирателей, были зарегистрированы. Двадцать два кандидата на два округа – это очень высокая конкуренция. Примерно такая же картина на выборах депутатов Госдумы, и там кандидатов еще больше – 174 человека на 15 округов.

https://ria.ru/20210817/vybory-1746124504.html

https://ria.ru/20210730/podpisi-1743618731.html

https://ria.ru/20210809/vybory-1745014783.html

https://ria.ru/20210719/rekomendatsii-1741839412.html

https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742008421.html

https://ria.ru/20210811/moskva-1745362285.html

https://ria.ru/20210817/fortel-1746127886.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, москва, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, московская городская избирательная комиссия, россия, дмитрий реут