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Мосгоризбирком заявил о готовности столицы к выборам
Мосгоризбирком заявил о готовности столицы к выборам - РИА Новости, 19.08.2021
Мосгоризбирком заявил о готовности столицы к выборам
Москва готова к проведению сентябрьских выборов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:03
2021-08-19T11:02
политика
севастополь
москва
московская городская дума
госдума рф
мосгоризбирком
россия
дмитрий реут
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва готова к проведению сентябрьских выборов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе."Москва готова к проведению выборов любого масштаба, даже если бы избирательные кампании проводились бы и в большем объеме", - сообщил Реут, отвечая на вопрос, готова ли столица к такому масштабному голосованию.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, севастополь, москва, московская городская дума, госдума рф, мосгоризбирком, россия, дмитрий реут
09:03 19.08.2021 (обновлено: 11:02 19.08.2021)
 
Мосгоризбирком заявил о готовности столицы к выборам

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Реут: столица готова к проведению сентябрьских выборов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва готова к проведению сентябрьских выборов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
"Москва готова к проведению выборов любого масштаба, даже если бы избирательные кампании проводились бы и в большем объеме", - сообщил Реут, отвечая на вопрос, готова ли столица к такому масштабному голосованию.
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ПолитикаСевастопольМоскваМосковская городская думаГосдума РФМосгоризбиркомРоссияДмитрий Реут
 
 
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