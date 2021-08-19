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Мосгоризбирком заявил о готовности столицы к выборам

Мосгоризбирком заявил о готовности столицы к выборам - РИА Новости, 19.08.2021

Мосгоризбирком заявил о готовности столицы к выборам

Москва готова к проведению сентябрьских выборов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:03

2021-08-19T09:03

2021-08-19T11:02

политика

севастополь

москва

московская городская дума

госдума рф

мосгоризбирком

россия

дмитрий реут

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва готова к проведению сентябрьских выборов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе."Москва готова к проведению выборов любого масштаба, даже если бы избирательные кампании проводились бы и в большем объеме", - сообщил Реут, отвечая на вопрос, готова ли столица к такому масштабному голосованию.Читайте полный текст интервью >>>

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политика, севастополь, москва, московская городская дума, госдума рф, мосгоризбирком, россия, дмитрий реут