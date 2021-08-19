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Встреча Байдена и Зеленского пройдет 31 августа
Встреча Байдена и Зеленского пройдет 31 августа - РИА Новости, 19.08.2021
Встреча Байдена и Зеленского пройдет 31 августа
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз", сообщил в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:43
2021-08-19T11:43
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
мид украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз", сообщил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге."В связи с расширением элементов программы визита (Зеленского в США – ред.) встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа. Мы договорились из США о переносе этой даты на один день в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз", - сказал Кулеба. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.По его словам, в ходе визита в США Зеленский также намерен посетить Калифорнию."Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в США, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены IT-компании, высокотехнологическая космическая индустрия и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри. Именно поэтому президент посетит штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику",- сказал Кулеба.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
https://ria.ru/20210816/signal-1746006813.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, дмитрий кулеба
11:43 19.08.2021
 
Встреча Байдена и Зеленского пройдет 31 августа

Глава МИД Украины Кулеба: встреча президента Зеленского и президента США Байдена пройдет 31 августа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз", сообщил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
"В связи с расширением элементов программы визита (Зеленского в США – ред.) встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа. Мы договорились из США о переносе этой даты на один день в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз", - сказал Кулеба. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
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По его словам, в ходе визита в США Зеленский также намерен посетить Калифорнию.
"Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в США, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены IT-компании, высокотехнологическая космическая индустрия и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри. Именно поэтому президент посетит штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику",- сказал Кулеба.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже посещали США для подготовки встречи. Ранее Кулеба заявил, что Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
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