В Липецкой области усиливают видеоконтроль за дорогами
ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области до конца этого года на дорогах региона установят еще 12 комплексов фото- и видеофиксации, всего их станет 139, устройства будут отслеживать не только скоростной режим машин, но и соблюдение других важных правил ПДД, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор области отметил, что места установки камер фото- и видеофиксации определяются совместно с региональным управлением ГИБДД. Как правило, их ставят в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. В настоящий момент ситуацию на дорогах Липецкой области контролирует 89 стационарных комплексов видеофиксации. Из них 25 установлены на федеральных трассах, 29 – на региональных, 31 – в Липецке, по 2 в Ельце и Грязях. Кроме того, на дорогах регионального значения регулярно работают 38 мобильных комплексов. Работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В ближайшее время дополнительные комплексы появятся на перекрёстках и пешеходных переходах Липецка, Ельца и Грязей.
"Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств", – отметил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что взысканные с помощью камер фото- и видеофиксации штрафы поступают в Дорожный фонд Липецкой области. В 2020 году было вынесено 535 тысяч постановлений о нарушениях ПДД, благодаря которым бюджет фонда пополнился на 188 миллионов рублей. За семь месяцев этого года вынесено уже 429 тысяч постановлений и взыскано почти 139 миллионов рублей.
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