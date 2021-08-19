https://ria.ru/20210819/videokontrol-1746425300.html

В Липецкой области усиливают видеоконтроль за дорогами

В Липецкой области усиливают видеоконтроль за дорогами - РИА Новости, 19.08.2021

В Липецкой области усиливают видеоконтроль за дорогами

Власти Липецкой области до конца этого года на дорогах региона установят еще 12 комплексов фото- и видеофиксации, всего их станет 139, устройства будут... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:32

2021-08-19T17:32

2021-08-19T17:32

липецкая область

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елец

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области до конца этого года на дорогах региона установят еще 12 комплексов фото- и видеофиксации, всего их станет 139, устройства будут отслеживать не только скоростной режим машин, но и соблюдение других важных правил ПДД, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.Губернатор области отметил, что места установки камер фото- и видеофиксации определяются совместно с региональным управлением ГИБДД. Как правило, их ставят в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. В настоящий момент ситуацию на дорогах Липецкой области контролирует 89 стационарных комплексов видеофиксации. Из них 25 установлены на федеральных трассах, 29 – на региональных, 31 – в Липецке, по 2 в Ельце и Грязях. Кроме того, на дорогах регионального значения регулярно работают 38 мобильных комплексов. Работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В ближайшее время дополнительные комплексы появятся на перекрёстках и пешеходных переходах Липецка, Ельца и Грязей."Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств", – отметил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что взысканные с помощью камер фото- и видеофиксации штрафы поступают в Дорожный фонд Липецкой области. В 2020 году было вынесено 535 тысяч постановлений о нарушениях ПДД, благодаря которым бюджет фонда пополнился на 188 миллионов рублей. За семь месяцев этого года вынесено уже 429 тысяч постановлений и взыскано почти 139 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210817/voda-1746094384.html

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общество, елец, липецк, липецкая область, игорь артамонов