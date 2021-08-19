https://ria.ru/20210819/vashintgon-1746464213.html
Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции
Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции - РИА Новости, 19.08.2021
Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции
Мужчина, который припарковался около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полиции, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:23
2021-08-19T21:23
2021-08-19T22:17
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746452090_0:131:3074:1860_1920x0_80_0_0_ab6b01cc8a04d8e66f573df3a335dd0c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Мужчина, который припарковался около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полиции, сообщил телеканал NBC.Отмечается, что подозреваемый сам вышел из машины, его задержали.Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что силовики пока не могут утверждать, была ли в автомобиле взрывчатка, расследование продолжается.Кроме того, ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники.Личность мужчины установили, он оказался жителем Северной Каролины и недавно потерял мать.Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении.Как заявила агентству Reuters бывшая жена подозреваемого, он страдает шизофренией и в прошлом неоднократно угрожал огнестрельным оружием ей и своей сестре, в том числе открывал огонь. Женщина добавила, что они развелись восемь лет назад.Утром в четверг белый мужчина 40-50 лет приехал на черном пикапе к конгрессу, объявил, что у него в машине бомба, а полицейский заметил у водителя в руках нечто, похожее на детонатор. Близлежащие здания эвакуировали, район оцепили. С подозреваемым начали переговоры.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746452090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_748ee0157b42937a8847cf4d1f417352.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
21:23 19.08.2021 (обновлено: 22:17 19.08.2021)
Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции
Мужчина, припарковавший автомобиль у Капитолия в США и заявивший о бомбе, сдался полиции
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости.
Мужчина, который припарковался около Библиотеки конгресса США
в Вашингтоне
и объявил о бомбе, сдался полиции, сообщил телеканал NBC
.
Отмечается, что подозреваемый сам вышел из машины, его задержали.
Представитель полиции Капитолия
рассказал на брифинге, что силовики пока не могут утверждать, была ли в автомобиле взрывчатка, расследование продолжается.
Кроме того, ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники.
Личность мужчины установили, он оказался жителем Северной Каролины
и недавно потерял мать.
Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении.
Как заявила агентству Reuters бывшая жена подозреваемого, он страдает шизофренией и в прошлом неоднократно угрожал огнестрельным оружием ей и своей сестре, в том числе открывал огонь. Женщина добавила, что они развелись восемь лет назад.
Утром в четверг белый мужчина 40-50 лет приехал на черном пикапе к конгрессу, объявил, что у него в машине бомба, а полицейский заметил у водителя в руках нечто, похожее на детонатор. Близлежащие здания эвакуировали, район оцепили. С подозреваемым начали переговоры.