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Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции

Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции - РИА Новости, 19.08.2021

Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции

Мужчина, который припарковался около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полиции, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T21:23

2021-08-19T21:23

2021-08-19T22:17

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Мужчина, который припарковался около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полиции, сообщил телеканал NBC.Отмечается, что подозреваемый сам вышел из машины, его задержали.Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что силовики пока не могут утверждать, была ли в автомобиле взрывчатка, расследование продолжается.Кроме того, ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники.Личность мужчины установили, он оказался жителем Северной Каролины и недавно потерял мать.Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении.Как заявила агентству Reuters бывшая жена подозреваемого, он страдает шизофренией и в прошлом неоднократно угрожал огнестрельным оружием ей и своей сестре, в том числе открывал огонь. Женщина добавила, что они развелись восемь лет назад.Утром в четверг белый мужчина 40-50 лет приехал на черном пикапе к конгрессу, объявил, что у него в машине бомба, а полицейский заметил у водителя в руках нечто, похожее на детонатор. Близлежащие здания эвакуировали, район оцепили. С подозреваемым начали переговоры.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша