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Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции
Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции - РИА Новости, 19.08.2021
Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции
Мужчина, который припарковался около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полиции, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:23
2021-08-19T22:17
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Мужчина, который припарковался около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полиции, сообщил телеканал NBC.Отмечается, что подозреваемый сам вышел из машины, его задержали.Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что силовики пока не могут утверждать, была ли в автомобиле взрывчатка, расследование продолжается.Кроме того, ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники.Личность мужчины установили, он оказался жителем Северной Каролины и недавно потерял мать.Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении.Как заявила агентству Reuters бывшая жена подозреваемого, он страдает шизофренией и в прошлом неоднократно угрожал огнестрельным оружием ей и своей сестре, в том числе открывал огонь. Женщина добавила, что они развелись восемь лет назад.Утром в четверг белый мужчина 40-50 лет приехал на черном пикапе к конгрессу, объявил, что у него в машине бомба, а полицейский заметил у водителя в руках нечто, похожее на детонатор. Близлежащие здания эвакуировали, район оцепили. С подозреваемым начали переговоры.
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в мире, сша
21:23 19.08.2021 (обновлено: 22:17 19.08.2021)
 
Мужчина, заявивший о бомбе возле Капитолия, сдался полиции

Мужчина, припарковавший автомобиль у Капитолия в США и заявивший о бомбе, сдался полиции

© AP Photo / Alex BrandonПолиция в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полиция в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Мужчина, который припарковался около Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил о бомбе, сдался полиции, сообщил телеканал NBC.
Отмечается, что подозреваемый сам вышел из машины, его задержали.
Представитель полиции Капитолия рассказал на брифинге, что силовики пока не могут утверждать, была ли в автомобиле взрывчатка, расследование продолжается.
Кроме того, ничего пока не указывает, что у злоумышленника были сообщники.
Личность мужчины установили, он оказался жителем Северной Каролины и недавно потерял мать.
Ему предъявят обвинения в уголовном преступлении.
Как заявила агентству Reuters бывшая жена подозреваемого, он страдает шизофренией и в прошлом неоднократно угрожал огнестрельным оружием ей и своей сестре, в том числе открывал огонь. Женщина добавила, что они развелись восемь лет назад.
Утром в четверг белый мужчина 40-50 лет приехал на черном пикапе к конгрессу, объявил, что у него в машине бомба, а полицейский заметил у водителя в руках нечто, похожее на детонатор. Близлежащие здания эвакуировали, район оцепили. С подозреваемым начали переговоры.
 
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