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Несколько кварталов вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования
Несколько кварталов вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования - РИА Новости, 19.08.2021
Несколько кварталов вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования
Полиция оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия в центре Вашингтона из-за подозрительного автомобиля у библиотеки Конгресса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:10
2021-08-19T18:10
2021-08-19T19:15
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Полиция оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия в центре Вашингтона из-за подозрительного автомобиля у библиотеки Конгресса, передает корреспондент РИА Новости.За оцеплением оказался Капитолийский холм, здание верховного суда и библиотеки Конгресса. Территорию обнесли желтой лентой, её охраняют офицеры, которые просят прохожих сменить маршрут.Для работы журналистов предусмотрена площадка на пересечении улицы 1 и Constitution avenue, с северо-западной стороны Капитолийского холма - за много сотен метров от подозрительного автомобиля.Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что правоохранительные органы проинформировали ее о ходе расследования данного инцидента."Полиция округа Колумбия помогает полиции Капитолия в мерах реагирования. Мы будем сообщать обновленную информацию, когда она будет доступна. На данный момент просим избегать района вокруг Капитолия", - написала она в своем Twitter.Ранее полиция Капитолия сообщила об активной угрозе взрыва бомбы рядом с библиотекой Конгресса в центре Вашингтона и призвала прохожих избегать этот район.
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в мире, сша, вашингтон (город), капитолий
18:10 19.08.2021 (обновлено: 19:15 19.08.2021)
Несколько кварталов вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования
Полиция оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия из-за подозрительного автомобиля
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Полиция оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия в центре Вашингтона из-за подозрительного автомобиля у библиотеки Конгресса, передает корреспондент РИА Новости.
За оцеплением оказался Капитолийский холм, здание верховного суда и библиотеки Конгресса. Территорию обнесли желтой лентой, её охраняют офицеры, которые просят прохожих сменить маршрут.
Для работы журналистов предусмотрена площадка на пересечении улицы 1 и Constitution avenue, с северо-западной стороны Капитолийского холма - за много сотен метров от подозрительного автомобиля.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что правоохранительные органы проинформировали ее о ходе расследования данного инцидента.
"Полиция округа Колумбия помогает полиции Капитолия в мерах реагирования. Мы будем сообщать обновленную информацию, когда она будет доступна. На данный момент просим избегать района вокруг Капитолия", - написала она в своем Twitter
.
Ранее полиция Капитолия
сообщила об активной угрозе взрыва бомбы рядом с библиотекой Конгресса в центре Вашингтона
и призвала прохожих избегать этот район.