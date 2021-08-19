https://ria.ru/20210819/vashington-1746422444.html

Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса

Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса - РИА Новости, 19.08.2021

Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса

Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:21

2021-08-19T17:21

2021-08-19T18:54

в мире

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне."Пожалуйста, избегайте зоны по периметру библиотеки", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Как пишет Ассошиэйтед Пресс, стражи порядка проверяют информацию о подозрительном грузовике неподалеку от здания конгресса. По данным агентства, он может быть начинен взрывчаткой.Людей из близлежащего района и расположенного через дорогу здания эвакуировали.По сообщению корреспондента РИА Новости, несколько кварталов вокруг Капитолия перекрыла полиция. За оцеплением оказался Капитолийский холм, здание Верховного суда и Библиотеки Конгресса США. Территорию обнесли желтой лентой, ее охраняют офицеры, которые просят прохожих сменить маршрут.Для работы журналистов предусмотрена площадка на пересечении улицы 1 и Constitution avenue с северо-западной стороны Капитолийского холма — за много сотен метров от подозрительного автомобиля.

вашингтон (город)

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Обстановка вокруг Капитолия в Вашингтоне Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне. Оцеплены несколько кварталов вокруг Капитолия в связи с угрозой минирования автомобиля, для работы журналистов организована специальная площадка в километре от предполагаемой опасности. 2021-08-19T17:21 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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