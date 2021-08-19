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Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса
Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса - РИА Новости, 19.08.2021
Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса
Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:21
2021-08-19T17:21
2021-08-19T18:54
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне."Пожалуйста, избегайте зоны по периметру библиотеки", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Как пишет Ассошиэйтед Пресс, стражи порядка проверяют информацию о подозрительном грузовике неподалеку от здания конгресса. По данным агентства, он может быть начинен взрывчаткой.Людей из близлежащего района и расположенного через дорогу здания эвакуировали.По сообщению корреспондента РИА Новости, несколько кварталов вокруг Капитолия перекрыла полиция. За оцеплением оказался Капитолийский холм, здание Верховного суда и Библиотеки Конгресса США. Территорию обнесли желтой лентой, ее охраняют офицеры, которые просят прохожих сменить маршрут.Для работы журналистов предусмотрена площадка на пересечении улицы 1 и Constitution avenue с северо-западной стороны Капитолийского холма — за много сотен метров от подозрительного автомобиля.
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Обстановка вокруг Капитолия в Вашингтоне
Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне. Оцеплены несколько кварталов вокруг Капитолия в связи с угрозой минирования автомобиля, для работы журналистов организована специальная площадка в километре от предполагаемой опасности.
2021-08-19T17:21
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, вашингтон (город), видео
17:21 19.08.2021 (обновлено: 18:54 19.08.2021)
Полиция в Вашингтоне сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса
В Вашингтоне в полицию поступили сообщения о заминированном грузовике у Библиотеки конгресса США
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости.
Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне
.
"Пожалуйста, избегайте зоны по периметру библиотеки", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как пишет Ассошиэйтед Пресс
, стражи порядка проверяют информацию о подозрительном грузовике неподалеку от здания конгресса. По данным агентства, он может быть начинен взрывчаткой.
Людей из близлежащего района и расположенного через дорогу здания эвакуировали.
По сообщению корреспондента РИА Новости, несколько кварталов вокруг Капитолия перекрыла полиция. За оцеплением оказался Капитолийский холм, здание Верховного суда и Библиотеки Конгресса США. Территорию обнесли желтой лентой, ее охраняют офицеры, которые просят прохожих сменить маршрут.
Для работы журналистов предусмотрена площадка на пересечении улицы 1 и Constitution avenue с северо-западной стороны Капитолийского холма — за много сотен метров от подозрительного автомобиля.