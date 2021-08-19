https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746366538.html
Эпидемиолог рассказала, когда лучше вакцинироваться от гриппа
Эпидемиолог рассказала, когда лучше вакцинироваться от гриппа - РИА Новости, 19.08.2021
Эпидемиолог рассказала, когда лучше вакцинироваться от гриппа
Лучшее время для вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, сделать прививку в период пандемии важно, как никогда, так как одновременное инфицирование вирусом... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:09
2021-08-19T15:09
2021-08-19T15:09
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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наталья пшеничная
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лучшее время для вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, сделать прививку в период пандемии важно, как никогда, так как одновременное инфицирование вирусом гриппа и коронавирусом приводит к более тяжелым формам и повышает риск летального исхода, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Сейчас, конечно же, вакцинация от гриппа остается актуальной как никогда. Во-первых, установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. А во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией", - сказала Пшеничная.Она отметила, что в условиях пандемии вакцинация от гриппа по-прежнему остается актуальной, она позволила снизить нагрузку на здравоохранение, так как уменьшилось число пациентов с тяжелыми формами заболевания, нуждающихся в госпитализации.Делать прививку от гриппа нужно через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальный срок вакцинации от гриппа - сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса, пояснила Пшеничная."Сейчас самое главное не расслабляться. Если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html
https://ria.ru/20210714/murashko-1741260431.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
Эпидемиолог рассказала, когда лучше вакцинироваться от гриппа
Эпидемиолог Пшеничная: лучшее время для вакцинации от гриппа — с сентября по ноябрь
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Лучшее время для вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, сделать прививку в период пандемии важно, как никогда, так как одновременное инфицирование вирусом гриппа и коронавирусом приводит к более тяжелым формам и повышает риск летального исхода, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
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"Сейчас, конечно же, вакцинация от гриппа остается актуальной как никогда. Во-первых, установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. А во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что в условиях пандемии вакцинация от гриппа по-прежнему остается актуальной, она позволила снизить нагрузку на здравоохранение, так как уменьшилось число пациентов с тяжелыми формами заболевания, нуждающихся в госпитализации.
Делать прививку от гриппа нужно через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальный срок вакцинации от гриппа - сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса, пояснила Пшеничная.
"Сейчас самое главное не расслабляться. Если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом", - подчеркнула она.