Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746366538.html
Эпидемиолог рассказала, когда лучше вакцинироваться от гриппа
Эпидемиолог рассказала, когда лучше вакцинироваться от гриппа - РИА Новости, 19.08.2021
Эпидемиолог рассказала, когда лучше вакцинироваться от гриппа
Лучшее время для вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, сделать прививку в период пандемии важно, как никогда, так как одновременное инфицирование вирусом... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:09
2021-08-19T15:09
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наталья пшеничная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лучшее время для вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, сделать прививку в период пандемии важно, как никогда, так как одновременное инфицирование вирусом гриппа и коронавирусом приводит к более тяжелым формам и повышает риск летального исхода, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Сейчас, конечно же, вакцинация от гриппа остается актуальной как никогда. Во-первых, установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. А во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией", - сказала Пшеничная.Она отметила, что в условиях пандемии вакцинация от гриппа по-прежнему остается актуальной, она позволила снизить нагрузку на здравоохранение, так как уменьшилось число пациентов с тяжелыми формами заболевания, нуждающихся в госпитализации.Делать прививку от гриппа нужно через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальный срок вакцинации от гриппа - сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса, пояснила Пшеничная."Сейчас самое главное не расслабляться. Если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html
https://ria.ru/20210714/murashko-1741260431.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
15:09 19.08.2021
 
Эпидемиолог рассказала, когда лучше вакцинироваться от гриппа

Эпидемиолог Пшеничная: лучшее время для вакцинации от гриппа — с сентября по ноябрь

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лучшее время для вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь, сделать прививку в период пандемии важно, как никогда, так как одновременное инфицирование вирусом гриппа и коронавирусом приводит к более тяжелым формам и повышает риск летального исхода, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Сейчас, конечно же, вакцинация от гриппа остается актуальной как никогда. Во-первых, установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. А во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией", - сказала Пшеничная.
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 08:00Наука
Ковид всемогущий. Куда пропали грипп и другие сезонные инфекции
Она отметила, что в условиях пандемии вакцинация от гриппа по-прежнему остается актуальной, она позволила снизить нагрузку на здравоохранение, так как уменьшилось число пациентов с тяжелыми формами заболевания, нуждающихся в госпитализации.
Делать прививку от гриппа нужно через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальный срок вакцинации от гриппа - сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса, пояснила Пшеничная.
"Сейчас самое главное не расслабляться. Если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом", - подчеркнула она.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 16:48Распространение коронавируса
Мурашко сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья Пшеничная
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
Лента новостейМолния