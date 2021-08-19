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Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева - РИА Новости, 19.08.2021
Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
Секретные сводки о положении в СССР, составлявшиеся КГБ в конце 1980-х годов для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, в итоге оказывались в руках агентов... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T04:08
2021-08-19T05:18
безопасность
ссср
борис ельцин
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Секретные сводки о положении в СССР, составлявшиеся КГБ в конце 1980-х годов для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, в итоге оказывались в руках агентов иностранных государств, заинтересованных в распаде Советского Союза, рассказал в статье для журнала "Национальная оборона" к 30-летию событий августа 1991 года бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР, полковник в отставке Юрий Кобяков.В 1986-1988 годах Кобяков был начальником второго отдела Пятого управления КГБ СССР, а в 1988-1991 годах – офицером действующего резерва, работал в ЦК КПСС и Администрации президента СССР.По его словам, в конце 1980-х годов "в некоторых случаях происходило вообще нечто трудно объяснимое".С 1987 по 1989 годы ежеквартально на имя Горбачева по его поручению из КГБ СССР направлялась специальная аналитическая сводка за подписью председателя Комитета госбезопасности, до 1988 года – Виктора Чебрикова, а затем Владимира Крючкова, отметил Кобяков.По его словам, в этих сводках достаточно подробно, а главное – без умолчаний и прикрас давалась реальная картина динамично развивающейся обстановки в стране во всех ее аспектах – политическом, идеологическом, социально-экономическом, национальном, культурно-гуманитарном."Конкретно указывалось на ошибки и недостатки в работе властных структур, которые приводили или могли привести к возникновению социального напряжения, росту недовольства различных групп населения. Систематически сообщалось о факторах, неформальных группировках и структурах, которые представляли потенциальную угрозу советской власти и социалистическому строю", - отметил Кобяков.Для принятия необходимых управленческих решений Горбачев имел возможность из этих сводок постоянно получать важнейшую информацию практически обо всех основных слабых и уязвимых местах в структуре государственной власти, добавил Кобяков."Следует отметить, что весь объем поступавшей и проанализированной в КГБ СССР информации давал основание сделать однозначный вывод – в те годы объективных причин для неминуемого развала СССР как одной из сверхдержав не было", - подчеркнул Кобяков.Многие возникавшие тогда в СССР проблемы были очень серьезными, они требовали экстраординарных усилий государства по их устранению, но не были фатальными для судьбы единого Советского Союза при одном условии – принятия высшим руководством СССР и конкретно Горбачевым своевременных и адекватных мер по стабилизации обстановки в стране, но этого не происходило, отметил экс-офицер КГБ.В частности, это давало иностранным агентам "возможность принимать меры по активному формированию так называемой "пятой колонны" (полулегальных оппозиционных структур, агентуры влияния, особенно в идеологической сфере, СМИ и других)", отметил Кобяков.По его словам, в этой связи председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым было принято решение прекратить подготовку такого аналитических сводок.В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ советского лидера Михаила Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации Союза, которая, как они утверждали, должна была начаться 20 августа во время подписания нового Союзного договора. По договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик. При этом каждая союзная республика обладала бы правом выхода из СССР с образованием самостоятельного государства.В ГКЧП в августе 1991 года вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.Их активно поддержали председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, замминистра обороны СССР, главком сухопутных войск Валентин Варенников, заведующий Общим отделом ЦК КПСС Валерий Болдин, член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, начальник охраны президента СССР Владимир Медведев, начальник охраны резиденции президента СССР в Форосе Вячеслав Генералов, заместитель председателя КГБ СССР Гений Агеев и некоторые другие.В "Заявлении советского руководства" от 19 августа было объявлено о якобы неспособности Михаила Горбачева по состоянию здоровья исполнять обязанности президента и о переходе полномочий президента СССР к Геннадию Янаеву, а также о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях страны сроком на шесть месяцев.Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин, который своими указами квалифицировал создание комитета как попытку государственного переворота и переподчинил союзные органы власти президенту РСФСР. Верховный совет России объявил ГКЧП вне закона. У здания Белого дома сторонниками Ельцина были сооружены баррикады. Данные события вызвали противоречивую реакцию в регионах России и республиках СССР. Большинство стран Запада решительно осудило ГКЧП. 22 августа деятельность ГКЧП была прекращена, его членов и ряд сторонников арестовали.
https://ria.ru/20210819/putch-1746291152.html
https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745818731.html
https://ria.ru/20200818/1575925184.html
https://ria.ru/20210728/baklanov-1743351195.html
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безопасность, ссср, борис ельцин, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, россия
04:08 19.08.2021 (обновлено: 05:18 19.08.2021)
 
Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева

Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Секретные сводки о положении в СССР, составлявшиеся КГБ в конце 1980-х годов для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, в итоге оказывались в руках агентов иностранных государств, заинтересованных в распаде Советского Союза, рассказал в статье для журнала "Национальная оборона" к 30-летию событий августа 1991 года бывший сотрудник Комитета государственной безопасности СССР, полковник в отставке Юрий Кобяков.
В 1986-1988 годах Кобяков был начальником второго отдела Пятого управления КГБ СССР, а в 1988-1991 годах – офицером действующего резерва, работал в ЦК КПСС и Администрации президента СССР.
По его словам, в конце 1980-х годов "в некоторых случаях происходило вообще нечто трудно объяснимое".
С 1987 по 1989 годы ежеквартально на имя Горбачева по его поручению из КГБ СССР направлялась специальная аналитическая сводка за подписью председателя Комитета госбезопасности, до 1988 года – Виктора Чебрикова, а затем Владимира Крючкова, отметил Кобяков.
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"Этот документ готовился специально созданной группой высококвалифицированных аналитиков. При этом использовался самый широкий спектр источников информации – как агентурно-оперативных, полученных разведкой и контрразведкой, так и открытых (социсследования, публикации в советских и зарубежных СМИ и так далее)", - написал Кобяков.
По его словам, в этих сводках достаточно подробно, а главное – без умолчаний и прикрас давалась реальная картина динамично развивающейся обстановки в стране во всех ее аспектах – политическом, идеологическом, социально-экономическом, национальном, культурно-гуманитарном.
"Конкретно указывалось на ошибки и недостатки в работе властных структур, которые приводили или могли привести к возникновению социального напряжения, росту недовольства различных групп населения. Систематически сообщалось о факторах, неформальных группировках и структурах, которые представляли потенциальную угрозу советской власти и социалистическому строю", - отметил Кобяков.
Для принятия необходимых управленческих решений Горбачев имел возможность из этих сводок постоянно получать важнейшую информацию практически обо всех основных слабых и уязвимых местах в структуре государственной власти, добавил Кобяков.
"Следует отметить, что весь объем поступавшей и проанализированной в КГБ СССР информации давал основание сделать однозначный вывод – в те годы объективных причин для неминуемого развала СССР как одной из сверхдержав не было", - подчеркнул Кобяков.
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Бывший генпрокурор рассказал, как Горбачев обматерил членов ГКЧП
Многие возникавшие тогда в СССР проблемы были очень серьезными, они требовали экстраординарных усилий государства по их устранению, но не были фатальными для судьбы единого Советского Союза при одном условии – принятия высшим руководством СССР и конкретно Горбачевым своевременных и адекватных мер по стабилизации обстановки в стране, но этого не происходило, отметил экс-офицер КГБ.
"Более того, по целому ряду признаков стало ясно, что содержание предназначенных лично для генсека Горбачева секретных аналитических сводок КГБ СССР становится известным в кругах, по существу работавших в интересах иностранных государств и заинтересованных в ослаблении и развале Советского Союза", - написал Кобяков.
В частности, это давало иностранным агентам "возможность принимать меры по активному формированию так называемой "пятой колонны" (полулегальных оппозиционных структур, агентуры влияния, особенно в идеологической сфере, СМИ и других)", отметил Кобяков.
По его словам, в этой связи председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым было принято решение прекратить подготовку такого аналитических сводок.
В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ советского лидера Михаила Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации Союза, которая, как они утверждали, должна была начаться 20 августа во время подписания нового Союзного договора. По договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик. При этом каждая союзная республика обладала бы правом выхода из СССР с образованием самостоятельного государства.
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
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Жириновский: программа ГКЧП могла предотвратить "расчленение" страны
В ГКЧП в августе 1991 года вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.
Их активно поддержали председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, замминистра обороны СССР, главком сухопутных войск Валентин Варенников, заведующий Общим отделом ЦК КПСС Валерий Болдин, член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, начальник охраны президента СССР Владимир Медведев, начальник охраны резиденции президента СССР в Форосе Вячеслав Генералов, заместитель председателя КГБ СССР Гений Агеев и некоторые другие.
В "Заявлении советского руководства" от 19 августа было объявлено о якобы неспособности Михаила Горбачева по состоянию здоровья исполнять обязанности президента и о переходе полномочий президента СССР к Геннадию Янаеву, а также о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях страны сроком на шесть месяцев.
Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин, который своими указами квалифицировал создание комитета как попытку государственного переворота и переподчинил союзные органы власти президенту РСФСР. Верховный совет России объявил ГКЧП вне закона. У здания Белого дома сторонниками Ельцина были сооружены баррикады. Данные события вызвали противоречивую реакцию в регионах России и республиках СССР. Большинство стран Запада решительно осудило ГКЧП. 22 августа деятельность ГКЧП была прекращена, его членов и ряд сторонников арестовали.
Олег Бакланов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 21:46
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
 
БезопасностьСССРБорис ЕльцинГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРРоссия
 
 
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