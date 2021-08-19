Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос
Опрос группы "Рейтинг": 21% украинцев считают себя советскими людьми, а 26% — европейцами
© РИА Новости / В. Атанасов / Перейти в фотобанкПамятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком" (21%), а каждый четвертый - европейцем (26%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Украина официально стала независимой 30 лет назад - 24 августа 1991 года.
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Согласно данным опроса, опубликованным на сайте группы в четверг, 75% респондентов ответили, что идентифицируют себя гражданами Украины, 11% опрошенных не чувствуют себя таковыми. При этом 26% жителей страны ощущают себя европейцами, а 21% - "советским человеком".
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"Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы всего 15%, затруднились ответить 5%", - говорится в опросе. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Также больше тех, кто поддержал бы независимость, среди жителей западных и центральных регионов. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины.
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.
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