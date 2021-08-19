https://ria.ru/20210819/ukraintsy-1746364676.html

Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос

Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос - РИА Новости, 19.08.2021

Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос

Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком" (21%), а каждый четвертый - европейцем (26%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:57

2021-08-19T14:57

2021-08-19T14:57

в мире

украина

киев

ссср

социология

опросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152826/06/1528260663_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_36def43b4ff336fdc01f21fe8d8b2352.jpg

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком" (21%), а каждый четвертый - европейцем (26%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".Украина официально стала независимой 30 лет назад - 24 августа 1991 года.Согласно данным опроса, опубликованным на сайте группы в четверг, 75% респондентов ответили, что идентифицируют себя гражданами Украины, 11% опрошенных не чувствуют себя таковыми. При этом 26% жителей страны ощущают себя европейцами, а 21% - "советским человеком".В региональном разрезе западные области более чувствуют себя европейцами, чем "советскими людьми", так же как Киев. Восточные - наоборот, больше идентифицируют себя с выходцами из СССР, чем из Европы. Люди, которые чаще путешествуют внутри страны, больше чувствуют себя гражданами Украины."Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы всего 15%, затруднились ответить 5%", - говорится в опросе. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Также больше тех, кто поддержал бы независимость, среди жителей западных и центральных регионов. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины.Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.

https://ria.ru/20210423/sssr-1729563327.html

https://ria.ru/20210818/ukraina-1746197199.html

https://ria.ru/20200622/1573293479.html

украина

киев

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, ссср, социология, опросы