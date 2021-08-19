Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/ukraintsy-1746364676.html
Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос
Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос - РИА Новости, 19.08.2021
Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос
Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком" (21%), а каждый четвертый - европейцем (26%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:57
2021-08-19T14:57
в мире
украина
киев
ссср
социология
опросы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152826/06/1528260663_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_36def43b4ff336fdc01f21fe8d8b2352.jpg
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком" (21%), а каждый четвертый - европейцем (26%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".Украина официально стала независимой 30 лет назад - 24 августа 1991 года.Согласно данным опроса, опубликованным на сайте группы в четверг, 75% респондентов ответили, что идентифицируют себя гражданами Украины, 11% опрошенных не чувствуют себя таковыми. При этом 26% жителей страны ощущают себя европейцами, а 21% - "советским человеком".В региональном разрезе западные области более чувствуют себя европейцами, чем "советскими людьми", так же как Киев. Восточные - наоборот, больше идентифицируют себя с выходцами из СССР, чем из Европы. Люди, которые чаще путешествуют внутри страны, больше чувствуют себя гражданами Украины."Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы всего 15%, затруднились ответить 5%", - говорится в опросе. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Также больше тех, кто поддержал бы независимость, среди жителей западных и центральных регионов. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины.Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.
https://ria.ru/20210423/sssr-1729563327.html
https://ria.ru/20210818/ukraina-1746197199.html
https://ria.ru/20200622/1573293479.html
украина
киев
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152826/06/1528260663_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_a71e45c7536e3a266ac7a92ea504cf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, ссср, социология, опросы
14:57 19.08.2021
 
Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком", показал опрос

Опрос группы "Рейтинг": 21% украинцев считают себя советскими людьми, а 26% — европейцами

© РИА Новости / В. Атанасов / Перейти в фотобанкПамятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975
Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975 - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / В. Атанасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Каждый пятый украинец считает себя "советским человеком" (21%), а каждый четвертый - европейцем (26%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Украина официально стала независимой 30 лет назад - 24 августа 1991 года.
Участники первомайского шествия сторонников КПРФ в День международной солидарности трудящихся - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 02:31
Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте группы в четверг, 75% респондентов ответили, что идентифицируют себя гражданами Украины, 11% опрошенных не чувствуют себя таковыми. При этом 26% жителей страны ощущают себя европейцами, а 21% - "советским человеком".
В региональном разрезе западные области более чувствуют себя европейцами, чем "советскими людьми", так же как Киев. Восточные - наоборот, больше идентифицируют себя с выходцами из СССР, чем из Европы. Люди, которые чаще путешествуют внутри страны, больше чувствуют себя гражданами Украины.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 12:06
Названо главное "достижение" Украины за годы независимости
"Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы всего 15%, затруднились ответить 5%", - говорится в опросе. Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Также больше тех, кто поддержал бы независимость, среди жителей западных и центральных регионов. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины.
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня 2020, 12:32
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
 
В миреУкраинаКиевСССРсоциологияОпросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
Лента новостейМолния