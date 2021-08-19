https://ria.ru/20210819/ukraina-1746340229.html

В Госдуме назвали взятый Украиной курс на борьбу с Россией гибельным

В Госдуме назвали взятый Украиной курс на борьбу с Россией гибельным - РИА Новости, 19.08.2021

В Госдуме назвали взятый Украиной курс на борьбу с Россией гибельным

Украина за 30 лет своей независимости значительно отстала от уровня советской Украины конца 1980-х в политике, экономике и других сферах жизни, при этом взятый... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:49

2021-08-19T12:49

2021-08-19T12:51

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украина за 30 лет своей независимости значительно отстала от уровня советской Украины конца 1980-х в политике, экономике и других сферах жизни, при этом взятый Киевом курс на борьбу с Россией является гибельным для страны, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. В этом году страна празднует 30-ю годовщину независимости."Идея независимости оказалась предана в пользу идеи независимости от России. А будучи независимой от России, можно быть зависимым от кого угодно – от Польши, от Европы, от Германии, от США в конце концов как главного демиурга западного мира. Вот что происходит сегодня. Украина перестала быть субъектом, а является объектом", - сказал Затулин.В частности, правовая, судебная система страны, по его словам, фактически переподчинена внешней стороне – США, которые "под лозунгом борьбы с коррупцией фактически завели параллельную юстицию на Украине и теперь имеют возможность манипулировать этой темой ради достижения политических целей". "На Украине сегодня - фактически антидемократический режим, который основан на гонениях на инакомыслящих и на свободу прессы, на закрытии телеканалов, и все это под предлогом военной угрозы и необходимости объединения в борьбе с Россией", - констатировал депутат.Оценивая достижения Украины за прошедшие 30 лет, Затулин отметил, что страна даже не вышла на уровень производства, существовавший в советской Украине в 1989-1990-х годах. Ряд отраслей промышленности, по его словам, "просто уничтожен, перестал существовать или дышит на ладан", включая высокотехнологичные отрасли экономики, авиационное и ракетостроение."Я знаю, что на параде, который предполагается провести 24 августа, над зрителями пролетит "Мрия" – то есть, самый большой в мире грузовой самолет конструкции КБ Антонова. Но хотя КБ Антонова все еще существует, вообще самолетов "Мрия" во всем мире – две штуки. И последние гвозди в гроб авиапрома забивало уже правительство (президента Украины Владимира) Зеленского, когда занималось, по наущению и под диктовку американцев, судьбой предприятия "Мотор Сич" в Запорожье, выпускающего авиационные и вертолетные двигатели. Несмотря на, казалось бы, выгоду для Украины, американцы не дали ей осуществить инвестиционный проект с Китаем, и Украина как зависимая от США страна, подчиняющаяся американской воле, сорвала контракт", - рассказал Затулин.Производство в сельском хозяйстве, продолжил он, упало до такого уровня, что периодически Украина вынуждена закупать сало в Польше, а другие традиционные для нее сельскохозяйственные продукты - в других странах. Если в советские годы население Украины было в районе 50 миллионов человек, то сейчас, по словам Затулина, страна находится в большой демографической яме: ее население уменьшилось до 30-35 миллионов, так же как серьезно ухудшился и уровень жизни населения. "Часть украинцев уже давно находит себе пропитание, работая кто в России, а кто в Западной Европе", - добавил замглавы думского комитета.Говоря о политических итогах независимости Украины, собеседник агентства заметил, что страна, которая в 1991 году, в границах Украинской ССР, заявила о своей самостоятельности, к настоящему времени потеряла Крым и практически треть Донбасса."Является ли это окончательным или распад будет продолжаться, конечно, зависит от того, каким образом власти Украины будут вести внутреннюю и внешнеполитическую линию. Но здесь надежд очень мало, поскольку именно нынешнее правительство и нынешний президент пошли по пути провоцирования внутренних конфликтов в Украине, деля население страны на "коренное" и "не коренное", развивая наступление на русский язык и вводя все новые и новые репрессии против тех, кто говорит не на украинском языке. Для многонациональной Украины это чревато внутренними катаклизмами и продолжением политического кризиса, который фактически на Украине является перманентным", - признал Затулин.По его мнению, курс, которым идет Украина, является "гибельным", потому что это "курс борьбы с Россией, которая несравненно мощнее, сильнее и обладает большими возможностями". "Поэтому ничего умнее, кроме как строительство разного рода заборов, как во времена (экс-премьера Украины Арсения) Яценюка или позже, кроме как приглашения на свою территорию иностранных ракет, иностранных войск и так далее, политическая элита Украины не произвела. Она обанкротилась, и на сегодняшний день она главная причина плачевного состояния страны. Вот в таком виде Украина приходит к юбилею своей независимости", - заключил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746292739.html

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746288477.html

https://ria.ru/20210818/ukraina-1746197199.html

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в мире, украина, киев, запорожье, константин затулин, снг, госдума рф, мотор сич, россия