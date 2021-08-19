https://ria.ru/20210819/ukraina-1746300008.html

Секретарь Совбеза Патрушев: Украину ждет сценарий, похожий на афганский

Секретарь Совбеза Патрушев: Украину ждет сценарий, похожий на афганский - РИА Новости, 19.08.2021

Секретарь Совбеза Патрушев: Украину ждет сценарий, похожий на афганский

Украина движется к распаду, ее ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как и в Кабуле,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T07:09

2021-08-19T07:09

2021-08-19T07:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

украина

сша

николай патрушев

талибан

афганистан

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина движется к распаду, ее ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как и в Кабуле, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Известиям".По его словам, Киев в то же время "угоднически прислуживает" интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.Забыть о гарантияхРанее депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал гибель людей в аэропорту Кабула, призвав забыть о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума."Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как "основных союзников (США. – прим. ред.) вне НАТО" выбрасывают из самолетов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум. Ибо уже даже не смешно", - написал Бужанский в своем Facebook.В свою очередь, главный редактор газеты "Страна" Игорь Гужва заявил, что главный урок, который Киев должен усвоить после лихорадочного бегства США из Афганистана, — ни при каких обстоятельствах не участвовать в провокациях против России."Типа обострения в Донбассе для срыва "Северного потока — 2". Или отправки военных кораблей к берегам Крыма", — подчеркнул журналист.По его мнению, ответ Москвы в случае провокаций Киева может быть очень мощным, а помощи от американцев в этот момент ждать не приходится.Ввод российских войскПатрушев в своем интервью также отметил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, Москва будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования проблем, существующих в этой стране"."На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях", - сказал секретарь Совбеза.Как отметил Патрушев, для этих целей, в частности, создан московский формат консультаций по Афганистану, который "успешно функционирует". Он добавил, что Россия также отводит большое значение координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию.Патрушев подчеркнул, что Москва готова налаживать диалог с теми, кто будет опираться на волю афганского народа и превращать страну в благополучное государство.Ошибки ВашингтонаУбежденность англосаксов в своей правоте стала важной причиной событий в Афганистане, простые граждане этой страны расплачиваются за ошибки Вашингтона, заявил Патрушев.Разведка США, отметил Патрушев, некомпетентно работала с информацией по Афганистану, что отчасти стало результатом ныне сложившейся ситуации.Глава Совбеза также отметил, что США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад.Вашингтон умалчивает, что в свое время ставил в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению силовых структур Афганистана, указал Патрушев.Захват власти талибами в АфганистанеНа фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746298666.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746297152.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746296567.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746293583.html

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сша

афганистан

россия

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в мире, украина, сша, николай патрушев, талибан, афганистан, россия