https://ria.ru/20210819/ukraina-1746292739.html
На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории"
На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории" - РИА Новости, 19.08.2021
На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории"
Украине следует построить большое количество ракет для "войны на чужой территории", такое заявление в ходе круглого стола в Киеве сделал экс-депутат Верховной... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:38
2021-08-19T01:38
2021-08-19T01:38
в мире
украина
верховная рада украины
служба безопасности украины
игорь смешко
давид арахамия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977536_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3350b47b38bcad342b1bb6276146083c.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украине следует построить большое количество ракет для "войны на чужой территории", такое заявление в ходе круглого стола в Киеве сделал экс-депутат Верховной рады Иван Заец, трансляцию вел "Укринформ".По словам экс-депутата, от украинских властей нужно требовать создание "ракетного щита". "У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории", - заявил Заец.Он добавил, что с противником "лучше всего воевать на его территории". "Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере", – заключил экс-депутат.Ранее экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Украина может начать двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также выражал мнение, что Киев допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия. По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание".
https://ria.ru/20210720/ukraina-1742078185.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977536_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_110a9a02f8c24fe68c69c2b833293894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, игорь смешко, давид арахамия
На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории"
Экс-депутат Рады Заец: Украине нужны ракеты для "войны на чужой территории"