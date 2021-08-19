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На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории"
На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории" - РИА Новости, 19.08.2021
На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории"
Украине следует построить большое количество ракет для "войны на чужой территории", такое заявление в ходе круглого стола в Киеве сделал экс-депутат Верховной... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:38
2021-08-19T01:38
в мире
украина
верховная рада украины
служба безопасности украины
игорь смешко
давид арахамия
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украине следует построить большое количество ракет для "войны на чужой территории", такое заявление в ходе круглого стола в Киеве сделал экс-депутат Верховной рады Иван Заец, трансляцию вел "Укринформ".По словам экс-депутата, от украинских властей нужно требовать создание "ракетного щита". "У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории", - заявил Заец.Он добавил, что с противником "лучше всего воевать на его территории". "Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере", – заключил экс-депутат.Ранее экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Украина может начать двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также выражал мнение, что Киев допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия. По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание".
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в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, игорь смешко, давид арахамия
01:38 19.08.2021
 
На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории"

Экс-депутат Рады Заец: Украине нужны ракеты для "войны на чужой территории"

© Фото : УкрОборонПромИспытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : УкрОборонПром
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украине следует построить большое количество ракет для "войны на чужой территории", такое заявление в ходе круглого стола в Киеве сделал экс-депутат Верховной рады Иван Заец, трансляцию вел "Укринформ".
По словам экс-депутата, от украинских властей нужно требовать создание "ракетного щита". "У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории", - заявил Заец.
Он добавил, что с противником "лучше всего воевать на его территории". "Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере", – заключил экс-депутат.
Ранее экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Украина может начать двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также выражал мнение, что Киев допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия. По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание".
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныИгорь СмешкоДавид Арахамия
 
 
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