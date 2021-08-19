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Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана
Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана
Украина движется к распаду, ее ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как и в Кабуле,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:06
2021-08-19T01:31
в мире
украина
сша
николай патрушев
афганистан
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина движется к распаду, ее ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как и в Кабуле, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.В интервью газете "Известия" он отметил, что "Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего, в Грузии".По его словам, Киев в то же время "угоднически прислуживает" интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО."Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - отметил секретарь Совбеза.Захват власти талибами в АфганистанеНа фоне вывода американских войск из республики талибы провели наступление и захватили все крупные города. Экс-президент страны Ашраф Гани бежал из страны.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/buzhanskiy-1746015053.html
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в мире, украина, сша, николай патрушев, афганистан, россия
00:06 19.08.2021 (обновлено: 01:31 19.08.2021)
 
Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что Украина может повторить судьбу Афганистана

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина движется к распаду, ее ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как и в Кабуле, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете "Известия" он отметил, что "Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего, в Грузии".
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"При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни", - сказал Патрушев.
По его словам, Киев в то же время "угоднически прислуживает" интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.
"Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - отметил секретарь Совбеза.
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Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство боевики не согласны.
Объявлена всеобщая амнистия, однако многие афганцы по-прежнему пытаются бежать от нового режима. В аэропорту Кабула в первые дни после прихода талибов царил хаос: люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из страны дипломатических сотрудников. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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