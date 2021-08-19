https://ria.ru/20210819/tyumgu-1745949529.html

Ученые выяснили, как трансформировались российские вузы за 150 лет

Ученые выяснили, как трансформировались российские вузы за 150 лет - РИА Новости, 19.08.2021

Ученые выяснили, как трансформировались российские вузы за 150 лет

Как менялись российские вузы на протяжении 150 лет, проанализировали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам исследователей,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T03:00

2021-08-19T03:00

2021-08-19T09:32

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Как менялись российские вузы на протяжении 150 лет, проанализировали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам исследователей, полученные результаты могут помочь при разработке стратегических проектов развития как отдельных вузов, так и высшей школы в целом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.На сегодняшний день, по словам специалистов университета, большинство исследований о российских вузах посвящено анализу количественных показателей, например, оплате труда преподавателя, объемам публикаций в научных журналах, финансам, приему студентов, научно-технологическим разработкам и патентам и другим.Ученые ТюмГУ провели комплексное исследование и изучили глубинные факторы трансформации вуза — изменения в профессии преподавателя, профессиональной идентичности, организационной культуре, кадровой политике — на примере имперских, советских и постсоветских университетов, в том числе на современных вузах-участниках прошедшей программы "5-100".Престиж и изменение профессии преподавателяВ университетском прошлом были как продолжительные периоды, когда принципы их функционирования почти не менялись, так и времена бурных трансформаций, чаще всего совпадавшие с политическими изменениями в стране или со сменой университетской модели."В дореволюционной России университетский профессор оставался весьма редким, "штучным" явлением, занимавшем в известном смысле исключительное положение в обществе (экстраординарный профессор — 6 чин по табели о рангах, ординарный профессор — 5 чин, статус личного дворянства). В советское время постепенно профессия вузовского, университетского преподавателя становилась более массовой, что несколько снижало ее престиж, хотя и оставалась на весьма высоком уровне", — рассказал Сорокин.В то же время университетская профессура вместе с учеными из НИИ Академии наук, как отметил исследователь, были необходимы государству для реализации масштабных индустриализационных, модернизационных и оборонных проектов."Вместе с массовостью высшего образования росла и преподавательская учебная нагрузка. Если в имперский период для профессоров она составляла от 6 до 10 часов в неделю при максимальной годовой нагрузке 440 часов в год, то в советское время в зависимости от конкретных периода, дисциплины, занимаемой должности нагрузка составляла 10-18 часов в неделю и от 420 до 780 часов в год с учетом учебно-методической работы, консультациями, приемом зачетов и экзаменов", — отметил эксперт.Серьезные изменения претерпела организация научных исследований. В Российской империи исследования были инициативой ученых, а в Советском Союзе основным принципом стало государственное планирование научных исследований.Университетская автономия и отношенияЗаметно отличались два периода с точки зрения университетской автономии. В дореволюционной России от устава к уставу масштабы автономии то расширялись, то сужались."Во всяком случае, элементами выборности (включая выборы ректоров и деканов), правом присваивать ученые степени и другими признаками самоуправления царский университет, как правило (на протяжении не всего периода), обладал. В советское время об университетской автономии в прежнем смысле этого понятия говорить не приходится, хотя отдельные институты корпоративного управления сохранились", — рассказал профессор Томского государственного университета, ведущий научный сотрудник ТюмГУ, исполнитель проекта Михаил Грибовский.Наименьшим изменениям, по словам исследователей, подверглись отношения между профессорами и студентами. Традиции наставничества, тесная связь между студентом и его научным руководителем, кружковая работа по вовлечению студентов в науку — такие элементы университетской жизни с легкостью перешагнули через революционные изменения и актуальны в настоящее время.Современная жизнь вузовСравнивая университет двух периодов — имперского и советского — заметы и другие приметы преемственности."К ним можно отнести гумбольдтовский принцип единства науки и образования, преимущественно государственное финансирование университетов, принципы подготовки научных кадров и проведения аттестации (защита диссертаций) и другие. Так что, безусловно, полного разрыва с прошлым не произошло, и советский университет стал наследником университета царского", — рассказал Сорокин.В результате исследования ученые выделили ключевые тенденции развития современной высшей школы России: менеджериализация — создание новых оргуправленческих структур в вузах, развитие управленческих компетенций преподавателей, что может служить причиной возникновения разрывов и латентных конфликтов внутри университетского сообщества; и цифровизация — получение новых компетенций и навыков преподавателей и студентов, а также создание новых, в том числе гибридных форматов работы."Например, если такая структура управления университетом как ученый совет может тормозить принятие решений, которые направлены на изменение существующих в вузе управленческих процессов, то, в свою очередь, руководство, стремясь продвигать свое видение, вынуждено создавать дополнительные органы управления университетом — академические, административные советы и другие", — объяснил Сорокин.В рамках исследования ученые создали систему оценки компетенций научно-педагогических работников университетов LAUNCH — Leadership skills (лидерские навыки); Affect skills (навыки влияния); Understanding skills (навыки понимания); Negotiations skills (навыки переговоров); Creative skills (навыки креативности); Human perception skills (навыки работы с людьми). Разработка была апробирована в программах центра развития компетенций Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) и внедрена в работу с персоналом ТюмГУ.Часть результатов, как отметили специалисты, уже введена в новые курсы, которые читаются для студентов ТюмГУ. Кроме того, полученные данные потенциально можно использовать для разработки аналитических и консалтинговых продуктов для вузов и организаций, занимающихся управлением и координацией деятельности высшей школы.В дальнейшем ученые планируют расширить исследование и включить в него вузы, прошедшие отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет — 2030".Исследование проведено в рамках грантового проекта Российского научного фонда "Человеческое измерение трансформационных процессов в российских университетах: исторический опыт, тенденции и ответы на вызовы современности".

https://na.ria.ru/20201218/rabota-1589851855.html

https://ria.ru/20201014/tyumgu-1579609383.html

https://ria.ru/20210726/professora-1742352028.html

https://ria.ru/20200813/1575756180.html

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тюменская область, тюменский государственный университет, вузы, навигатор абитуриента, университетская наука, общество, история, россия