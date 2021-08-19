https://ria.ru/20210819/tyumen-1746378085.html
Тюменцы несут игрушки и цветы к дому девочки, которую нашли мертвой
Тюменцы несут игрушки и цветы к дому девочки, которую нашли мертвой - РИА Новости, 19.08.2021
Тюменцы несут игрушки и цветы к дому девочки, которую нашли мертвой
Жители Тюмени после сообщения о найденном теле девочки, потерявшейся в конце июня, начали нести цветы и игрушки к ее дому, сообщила РИА Новости волонтер... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:17
2021-08-19T16:17
2021-08-19T16:45
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр моор
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Жители Тюмени после сообщения о найденном теле девочки, потерявшейся в конце июня, начали нести цветы и игрушки к ее дому, сообщила РИА Новости волонтер Анастасия Михлева.По данным СК, в Тюмени 19 августа обнаружено тело ребенка - предположительно, потерявшейся в конце июня девочки, которую искали полтора месяца. Останки нашли в районе Лесобазы рядом с АЗС на улице Домостроителей – примерно в 2 километрах от дома девочки."У подъезда дома потерявшейся девочки на коробке установили ее портрет. Люди несут к нему игрушки. Для всех нас сегодняшняя новость - огромный удар", - говорит волонтер.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.За помощь в обнаружении девочки губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД РФ - миллион. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html
https://ria.ru/20210819/devochka-1746317562.html
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РИА Новости
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), александр моор, убийство девочки в тюмени
16:17 19.08.2021 (обновлено: 16:45 19.08.2021)
Тюменцы несут игрушки и цветы к дому девочки, которую нашли мертвой
Тюменцы несут игрушки и цветы к дому потерявшейся в июне девочки, которую нашли мертвой
ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Жители Тюмени после сообщения о найденном теле девочки, потерявшейся в конце июня, начали нести цветы и игрушки к ее дому, сообщила РИА Новости волонтер Анастасия Михлева.
По данным СК, в Тюмени 19 августа обнаружено тело ребенка - предположительно, потерявшейся в конце июня девочки, которую искали полтора месяца. Останки нашли в районе Лесобазы рядом с АЗС на улице Домостроителей – примерно в 2 километрах от дома девочки.
"У подъезда дома потерявшейся девочки на коробке установили ее портрет. Люди несут к нему игрушки. Для всех нас сегодняшняя новость - огромный удар", - говорит волонтер.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.
За помощь в обнаружении девочки губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД РФ - миллион. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.