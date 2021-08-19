https://ria.ru/20210819/tyumen-1746378085.html

Тюменцы несут игрушки и цветы к дому девочки, которую нашли мертвой

Тюменцы несут игрушки и цветы к дому девочки, которую нашли мертвой - РИА Новости, 19.08.2021

Тюменцы несут игрушки и цветы к дому девочки, которую нашли мертвой

Жители Тюмени после сообщения о найденном теле девочки, потерявшейся в конце июня, начали нести цветы и игрушки к ее дому, сообщила РИА Новости волонтер... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:17

2021-08-19T16:17

2021-08-19T16:45

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр моор

убийство девочки в тюмени

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ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Жители Тюмени после сообщения о найденном теле девочки, потерявшейся в конце июня, начали нести цветы и игрушки к ее дому, сообщила РИА Новости волонтер Анастасия Михлева.По данным СК, в Тюмени 19 августа обнаружено тело ребенка - предположительно, потерявшейся в конце июня девочки, которую искали полтора месяца. Останки нашли в районе Лесобазы рядом с АЗС на улице Домостроителей – примерно в 2 километрах от дома девочки."У подъезда дома потерявшейся девочки на коробке установили ее портрет. Люди несут к нему игрушки. Для всех нас сегодняшняя новость - огромный удар", - говорит волонтер.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.За помощь в обнаружении девочки губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД РФ - миллион. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html

https://ria.ru/20210819/devochka-1746317562.html

тюмень

тюменская область

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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), александр моор, убийство девочки в тюмени