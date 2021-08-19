https://ria.ru/20210819/tseny-1746447138.html

В "Единой России" рассказали о ценах на "борщевой набор" в регионах

В "Единой России" рассказали о ценах на "борщевой набор" в регионах - РИА Новости, 19.08.2021

В "Единой России" рассказали о ценах на "борщевой набор" в регионах

Цены на "борщевой набор" в регионах падают после применения мер, предложенных депутатами "Единой России", сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:18

2021-08-19T19:18

2021-08-19T19:18

экономика

алексей гордеев

единая россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Цены на "борщевой набор" в регионах падают после применения мер, предложенных депутатами "Единой России", сообщает пресс-служба партии."Цены на социально значимые продукты питания не только удалось стабилизировать, но уже отмечается хорошая тенденция к их снижению. Наши предложения сработали, особенно в части доставки продукции напрямую по принципу поле - прилавок", - сказал руководитель рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи Алексей Гордеев.Уточняется, что в 84 субъектах состоялось более 21 тысячи рейдов по мониторингу стоимости продукции, в 77 регионах уже открыто почти 10 тысяч ярмарок. Кроме того, проведено больше тысячи встреч с представителями фермерских хозяйств для заключения соглашений о снижении наценок.Отмечается, в Мордовии для развития сельхозкооперации запущен крупный региональный проект "Народная школа кооперации", а в Ставропольском крае реализуют проект "Овощи к подъезду". Также снижение цен на "борщевой набор" зафиксировано в Нижегородской, Волгоградской и Самарской областях и в Чечне."В целом регионы направили в рабочую группу "Единой России" более 160 предложений по снижению цен на овощной набор. Они будут рассмотрены на площадке партии совместно с федеральными органами власти и запущены в работу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210818/tseny-1746267657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, алексей гордеев, единая россия