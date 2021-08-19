https://ria.ru/20210819/tselostnost-1746377031.html

МИД призвал Украину не посягать на территориальную целостность России

МИД призвал Украину не посягать на территориальную целостность России - РИА Новости, 19.08.2021

МИД призвал Украину не посягать на территориальную целостность России

Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста в связи с поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым, Москва призывает Киев прекратить... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:11

2021-08-19T16:11

2021-08-19T18:59

в мире

украина

россия

республика крым

мид украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739918890_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_c9614fea29c4a30b532dd2f3bb3637a3.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста в связи с поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым, Москва призывает Киев прекратить посягательства на территориальную целостность России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Лавров в середине августа посетил Судак, где пообщался с участниками арт-кластера "Таврида"."Семнадцатого августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере "Таврида". Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", — сказала Захарова на брифинге."Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве", — добавила Захарова.Она отметила, что Россия призывает украинскую сторону "прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны", подтверждает, что будет и впредь возвращать "подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов РФ".

https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html

https://ria.ru/20210815/krym-1745824814.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, россия, республика крым, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова