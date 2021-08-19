Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/tselostnost-1746377031.html
МИД призвал Украину не посягать на территориальную целостность России
МИД призвал Украину не посягать на территориальную целостность России - РИА Новости, 19.08.2021
МИД призвал Украину не посягать на территориальную целостность России
Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста в связи с поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым, Москва призывает Киев прекратить... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:11
2021-08-19T18:59
в мире
украина
россия
республика крым
мид украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739918890_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_c9614fea29c4a30b532dd2f3bb3637a3.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста в связи с поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым, Москва призывает Киев прекратить посягательства на территориальную целостность России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Лавров в середине августа посетил Судак, где пообщался с участниками арт-кластера "Таврида"."Семнадцатого августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере "Таврида". Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", — сказала Захарова на брифинге."Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве", — добавила Захарова.Она отметила, что Россия призывает украинскую сторону "прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны", подтверждает, что будет и впредь возвращать "подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов РФ".
https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html
https://ria.ru/20210815/krym-1745824814.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739918890_500:0:3229:2047_1920x0_80_0_0_b5993b3287ce3eaafb07a696034f9636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, россия, республика крым, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:11 19.08.2021 (обновлено: 18:59 19.08.2021)
 
МИД призвал Украину не посягать на территориальную целостность России

Представитель МИД Захарова: Россия вернула Украине ноту протеста в связи с поездкой Лаврова в Крым

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста в связи с поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым, Москва призывает Киев прекратить посягательства на территориальную целостность России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров в середине августа посетил Судак, где пообщался с участниками арт-кластера "Таврида".
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 15:03
Украина хочет заставить Россию выплатить "репарации" за Крым
"Семнадцатого августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере "Таврида". Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", — сказала Захарова на брифинге.
"Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве", — добавила Захарова.
Она отметила, что Россия призывает украинскую сторону "прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны", подтверждает, что будет и впредь возвращать "подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов РФ".
Военные учения российской армии на побережье Черного моря в Крыму. 9 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 16:57
"Русские лягут костьми". Украинцы оценили шансы на возвращение Крыма
 
В миреУкраинаРоссияРеспублика КрымМИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала