16:11 19.08.2021 (обновлено: 18:59 19.08.2021)
МИД призвал Украину не посягать на территориальную целостность России
Представитель МИД Захарова: Россия вернула Украине ноту протеста в связи с поездкой Лаврова в Крым
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста в связи с поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым, Москва призывает Киев прекратить посягательства на территориальную целостность России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров в середине августа посетил Судак, где пообщался с участниками арт-кластера "Таврида".
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"Семнадцатого августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере "Таврида". Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", — сказала Захарова на брифинге.
"Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом наций на самоопределение, которое закреплено в документах ООН, ОБСЕ и самом украинском законодательстве", — добавила Захарова.
Она отметила, что Россия призывает украинскую сторону "прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны", подтверждает, что будет и впредь возвращать "подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов РФ".
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