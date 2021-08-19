https://ria.ru/20210819/trassa-1746333003.html
В Анапе подтопило участок трассы на Крым
В Анапе подтопило участок трассы на Крым - РИА Новости, 19.08.2021
В Анапе подтопило участок трассы на Крым
Участок федеральной трассы на Крым подтоплен в анапском посёлке Виноградный, транспорт направляется в объезд, сообщает администрация города-курорта. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:05
2021-08-19T12:05
2021-08-19T13:23
происшествия
краснодарский край
анапа
республика крым
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745990107_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_b53b772994c1b565e59a4bdb835440ec.jpg
КРАСНОДАР, 19 авг – РИА Новости. Участок федеральной трассы на Крым подтоплен в анапском посёлке Виноградный, транспорт направляется в объезд, сообщает администрация города-курорта."Сегодня на территории Виноградного округа выпала месячная норма осадков. В посёлке Виноградном перекрыт участок федеральной трассы в районе улицы Таманской, 5. На месте дежурят патрульные экипажи ДПС, которые направляют автотранспорт в обход", - говорится в сообщении.По данным оперштаба региона, специалисты ликвидируют последствия подтопления.Ночью в анапском курортном посёлке Джемете снесли торговые павильоны, чтобы дать воде уйти с затопленных территорий. Сейчас, по данным опершаба, погодные условия на курорте вновь ухудшились, все службы города продолжают работать в режиме ЧС.
https://ria.ru/20210818/krym-1746228146.html
краснодарский край
анапа
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745990107_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_60829ea591709a253a4432615c3556a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, анапа, республика крым, новости - туризм
12:05 19.08.2021 (обновлено: 13:23 19.08.2021)
В Анапе подтопило участок трассы на Крым
Участок федеральной трассы на Крым подтопило в анапском поселке Виноградный
КРАСНОДАР, 19 авг – РИА Новости.
Участок федеральной трассы на Крым
подтоплен в анапском
посёлке Виноградный, транспорт направляется в объезд, сообщает администрация города-курорта.
"Сегодня на территории Виноградного округа выпала месячная норма осадков. В посёлке Виноградном перекрыт участок федеральной трассы в районе улицы Таманской, 5. На месте дежурят патрульные экипажи ДПС, которые направляют автотранспорт в обход", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба региона, специалисты ликвидируют последствия подтопления.
Ночью в анапском курортном посёлке Джемете снесли торговые павильоны, чтобы дать воде уйти с затопленных территорий. Сейчас, по данным опершаба, погодные условия на курорте вновь ухудшились, все службы города продолжают работать в режиме ЧС.