Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210819/trassa-1746333003.html
В Анапе подтопило участок трассы на Крым
В Анапе подтопило участок трассы на Крым - РИА Новости, 19.08.2021
В Анапе подтопило участок трассы на Крым
Участок федеральной трассы на Крым подтоплен в анапском посёлке Виноградный, транспорт направляется в объезд, сообщает администрация города-курорта. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:05
2021-08-19T13:23
происшествия
краснодарский край
анапа
республика крым
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745990107_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_b53b772994c1b565e59a4bdb835440ec.jpg
КРАСНОДАР, 19 авг – РИА Новости. Участок федеральной трассы на Крым подтоплен в анапском посёлке Виноградный, транспорт направляется в объезд, сообщает администрация города-курорта."Сегодня на территории Виноградного округа выпала месячная норма осадков. В посёлке Виноградном перекрыт участок федеральной трассы в районе улицы Таманской, 5. На месте дежурят патрульные экипажи ДПС, которые направляют автотранспорт в обход", - говорится в сообщении.По данным оперштаба региона, специалисты ликвидируют последствия подтопления.Ночью в анапском курортном посёлке Джемете снесли торговые павильоны, чтобы дать воде уйти с затопленных территорий. Сейчас, по данным опершаба, погодные условия на курорте вновь ухудшились, все службы города продолжают работать в режиме ЧС.
https://ria.ru/20210818/krym-1746228146.html
краснодарский край
анапа
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745990107_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_60829ea591709a253a4432615c3556a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, анапа, республика крым, новости - туризм
12:05 19.08.2021 (обновлено: 13:23 19.08.2021)
 
В Анапе подтопило участок трассы на Крым

Участок федеральной трассы на Крым подтопило в анапском поселке Виноградный

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРазмытая ливнями дорога А290 между Анапой и аэропортом
Размытая ливнями дорога А290 между Анапой и аэропортом - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 авг – РИА Новости. Участок федеральной трассы на Крым подтоплен в анапском посёлке Виноградный, транспорт направляется в объезд, сообщает администрация города-курорта.
"Сегодня на территории Виноградного округа выпала месячная норма осадков. В посёлке Виноградном перекрыт участок федеральной трассы в районе улицы Таманской, 5. На месте дежурят патрульные экипажи ДПС, которые направляют автотранспорт в обход", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба региона, специалисты ликвидируют последствия подтопления.
Ночью в анапском курортном посёлке Джемете снесли торговые павильоны, чтобы дать воде уйти с затопленных территорий. Сейчас, по данным опершаба, погодные условия на курорте вновь ухудшились, все службы города продолжают работать в режиме ЧС.
Шторм на Черном море у поселка Приморский под Феодосией - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 15:17Туризм
В Крыму объявили штормовое предупреждение
 
ТуризмПроисшествияКраснодарский крайАнапаРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
Лента новостейМолния