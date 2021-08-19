https://ria.ru/20210819/trassa-1746333003.html

В Анапе подтопило участок трассы на Крым

В Анапе подтопило участок трассы на Крым - РИА Новости, 19.08.2021

В Анапе подтопило участок трассы на Крым

Участок федеральной трассы на Крым подтоплен в анапском посёлке Виноградный, транспорт направляется в объезд, сообщает администрация города-курорта. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:05

2021-08-19T12:05

2021-08-19T13:23

происшествия

краснодарский край

анапа

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КРАСНОДАР, 19 авг – РИА Новости. Участок федеральной трассы на Крым подтоплен в анапском посёлке Виноградный, транспорт направляется в объезд, сообщает администрация города-курорта."Сегодня на территории Виноградного округа выпала месячная норма осадков. В посёлке Виноградном перекрыт участок федеральной трассы в районе улицы Таманской, 5. На месте дежурят патрульные экипажи ДПС, которые направляют автотранспорт в обход", - говорится в сообщении.По данным оперштаба региона, специалисты ликвидируют последствия подтопления.Ночью в анапском курортном посёлке Джемете снесли торговые павильоны, чтобы дать воде уйти с затопленных территорий. Сейчас, по данным опершаба, погодные условия на курорте вновь ухудшились, все службы города продолжают работать в режиме ЧС.

https://ria.ru/20210818/krym-1746228146.html

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происшествия, краснодарский край, анапа, республика крым, новости - туризм