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В Ульяновске трамвай сбил мужчину
В Ульяновске трамвай сбил мужчину - РИА Новости, 19.08.2021
В Ульяновске трамвай сбил мужчину
Трамвай сбил мужчину в Ульяновске, его госпитализировали с травмой обеих ног, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:29
2021-08-19T10:42
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Трамвай сбил мужчину в Ульяновске, его госпитализировали с травмой обеих ног, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.Ранее в паблике "ЧП Ульяновск" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором несколько человек пытаются помочь попавшему под трамвай мужчине, за кадром женский голос говорит, что ему "раздробило все ноги".По предварительным данным полиции, авария произошла в четверг в 8.24 (7.24 мск) возле остановки "Ремснаб" на Московском шоссе, женщина-водитель трамвая совершила наезд на мужчину, осуществляющего работы по кошению травы."В результате ДТП потерпевший получил травмы обеих ног. В настоящее время мужчина госпитализирован в больницу", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства ДТП выясняются.
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происшествия, ульяновск
10:29 19.08.2021 (обновлено: 10:42 19.08.2021)
 
В Ульяновске трамвай сбил мужчину

МВД: трамвай сбил мужчину в Ульяновске, его госпитализировали с травмой обеих ног

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Трамвай сбил мужчину в Ульяновске, его госпитализировали с травмой обеих ног, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее в паблике "ЧП Ульяновск" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором несколько человек пытаются помочь попавшему под трамвай мужчине, за кадром женский голос говорит, что ему "раздробило все ноги".
По предварительным данным полиции, авария произошла в четверг в 8.24 (7.24 мск) возле остановки "Ремснаб" на Московском шоссе, женщина-водитель трамвая совершила наезд на мужчину, осуществляющего работы по кошению травы.
"В результате ДТП потерпевший получил травмы обеих ног. В настоящее время мужчина госпитализирован в больницу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства ДТП выясняются.
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