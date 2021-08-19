https://ria.ru/20210819/tiba-1746448534.html
Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба
Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба - РИА Новости, 19.08.2021
Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба
Японский актер и режиссер Сонни Тиба (настоящее имя — Синъити Тиба) умер от коронавируса на 83-м году жизни, сообщило издание Japan Times. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:19
2021-08-19T19:19
2021-08-19T19:39
культура
в мире
япония
кино и сериалы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448239_0:0:1869:1051_1920x0_80_0_0_b482a2efd626e2855b6611da7c6b8cb5.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Японский актер и режиссер Сонни Тиба (настоящее имя — Синъити Тиба) умер от коронавируса на 83-м году жизни, сообщило издание Japan Times.Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию.Актер принял участие более чем в 180 проектах. Наиболее известен по ролям мастера мечей Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003), а также дяди Камата в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт" (2006). Также Тиба был мастером боевых искусств, его нередко называли "Брюсом Ли из Японии". В 1970 году основал Японский боевой клуб.
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448239_63:0:1464:1051_1920x0_80_0_0_6e96cdc85708942a236d11493e73fb7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кино и сериалы, коронавирус covid-19
19:19 19.08.2021 (обновлено: 19:39 19.08.2021)
Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба
Актер Сонни Тиба, сыгравший в "Убить Билла" и "Форсаже", умер на 83-м году жизни
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Японский актер и режиссер Сонни Тиба (настоящее имя — Синъити Тиба) умер от коронавируса на 83-м году жизни, сообщило издание Japan Times
.
Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию.
Актер принял участие более чем в 180 проектах. Наиболее известен по ролям мастера мечей Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003), а также дяди Камата в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт" (2006).
Также Тиба был мастером боевых искусств, его нередко называли "Брюсом Ли из Японии". В 1970 году основал Японский боевой клуб.