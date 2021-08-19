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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба
Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба - РИА Новости, 19.08.2021
Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба
Японский актер и режиссер Сонни Тиба (настоящее имя — Синъити Тиба) умер от коронавируса на 83-м году жизни, сообщило издание Japan Times. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:19
2021-08-19T19:39
культура
в мире
япония
кино и сериалы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Японский актер и режиссер Сонни Тиба (настоящее имя — Синъити Тиба) умер от коронавируса на 83-м году жизни, сообщило издание Japan Times.Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию.Актер принял участие более чем в 180 проектах. Наиболее известен по ролям мастера мечей Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003), а также дяди Камата в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт" (2006). Также Тиба был мастером боевых искусств, его нередко называли "Брюсом Ли из Японии". В 1970 году основал Японский боевой клуб.
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в мире, япония, кино и сериалы, коронавирус covid-19
19:19 19.08.2021 (обновлено: 19:39 19.08.2021)
 
Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба

Актер Сонни Тиба, сыгравший в "Убить Билла" и "Форсаже", умер на 83-м году жизни

© A Band Apart (2003)Кадр из фильма "Убить Билла"
Кадр из фильма Убить Билла
© A Band Apart (2003)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Японский актер и режиссер Сонни Тиба (настоящее имя — Синъити Тиба) умер от коронавируса на 83-м году жизни, сообщило издание Japan Times.
Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию.
Актер принял участие более чем в 180 проектах. Наиболее известен по ролям мастера мечей Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003), а также дяди Камата в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт" (2006).
Также Тиба был мастером боевых искусств, его нередко называли "Брюсом Ли из Японии". В 1970 году основал Японский боевой клуб.
 
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