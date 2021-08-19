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Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба

Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба - РИА Новости, 19.08.2021

Умер актер из "Убить Билла" и "Форсажа" Сонни Тиба

Японский актер и режиссер Сонни Тиба (настоящее имя — Синъити Тиба) умер от коронавируса на 83-м году жизни, сообщило издание Japan Times. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:19

2021-08-19T19:19

2021-08-19T19:39

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Японский актер и режиссер Сонни Тиба (настоящее имя — Синъити Тиба) умер от коронавируса на 83-м году жизни, сообщило издание Japan Times.Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию.Актер принял участие более чем в 180 проектах. Наиболее известен по ролям мастера мечей Хаттори Хандзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003), а также дяди Камата в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт" (2006). Также Тиба был мастером боевых искусств, его нередко называли "Брюсом Ли из Японии". В 1970 году основал Японский боевой клуб.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, кино и сериалы, коронавирус covid-19