https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html

Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве

Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве - РИА Новости, 19.08.2021

Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве

Отец москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, заявил РИА Новости, что его дочь сама должна решить, будет ли она работать, когда окончит вуз. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T07:36

2021-08-19T07:36

2021-08-19T11:19

общество

мгу имени м. в. ломоносова

единый государственный экзамен (егэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Отец москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, заявил РИА Новости, что его дочь сама должна решить, будет ли она работать, когда окончит вуз.Ранее стало известно, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, но будет учиться на платной основе.По его словам, Алиса, скорее всего, будет посещать занятия в МГУ очно, а проблем с освоением программы или с общением у нее не будет."Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены, — это фантастика", — добавил Тепляков.Он также рассказал, что направление психологии они выбрали прежде всего потому, что эта специальность может стать основой для многих профессий."Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое", — считает Тепляков.Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ. Однако это не позволило ей поступить на бюджетное место: в списке принятых Алисы нет. По словам отца девочки, семья твердо настроена на ее обучение в университете, поэтому он уже подписал договор о зачислении Алисы на платное обучение.

https://ria.ru/20210818/obuchenie-1746160145.html

https://ria.ru/20210727/ekzameny-1743105352.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, единый государственный экзамен (егэ)