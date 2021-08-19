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https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html
Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве
Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве - РИА Новости, 19.08.2021
Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве
Отец москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, заявил РИА Новости, что его дочь сама должна решить, будет ли она работать, когда окончит вуз. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T07:36
2021-08-19T11:19
общество
мгу имени м. в. ломоносова
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Отец москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, заявил РИА Новости, что его дочь сама должна решить, будет ли она работать, когда окончит вуз.Ранее стало известно, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, но будет учиться на платной основе.По его словам, Алиса, скорее всего, будет посещать занятия в МГУ очно, а проблем с освоением программы или с общением у нее не будет."Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены, — это фантастика", — добавил Тепляков.Он также рассказал, что направление психологии они выбрали прежде всего потому, что эта специальность может стать основой для многих профессий."Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое", — считает Тепляков.Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ. Однако это не позволило ей поступить на бюджетное место: в списке принятых Алисы нет. По словам отца девочки, семья твердо настроена на ее обучение в университете, поэтому он уже подписал договор о зачислении Алисы на платное обучение.
https://ria.ru/20210818/obuchenie-1746160145.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, единый государственный экзамен (егэ)
07:36 19.08.2021 (обновлено: 11:19 19.08.2021)
 
Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве

Отец москвички Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет: выпихивать дочь на работу после МГУ не будем

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Отец москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, заявил РИА Новости, что его дочь сама должна решить, будет ли она работать, когда окончит вуз.
Ранее стало известно, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, но будет учиться на платной основе.

"Выпихивать ее на работу мы явно не собираемся, но, с другой стороны, есть много людей, которые работают не потому, что им нужны деньги, а потому что им это нравится. И вот если ей будет нравиться, то это ее личное дело, пусть она это сама решит, хочет она работать или нет", — сказал Евгений Тепляков.

По его словам, Алиса, скорее всего, будет посещать занятия в МГУ очно, а проблем с освоением программы или с общением у нее не будет.
"Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены, — это фантастика", — добавил Тепляков.
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Он также рассказал, что направление психологии они выбрали прежде всего потому, что эта специальность может стать основой для многих профессий.
"Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое", — считает Тепляков.
Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем — вступительные испытания на психфаке МГУ. Однако это не позволило ей поступить на бюджетное место: в списке принятых Алисы нет. По словам отца девочки, семья твердо настроена на ее обучение в университете, поэтому он уже подписал договор о зачислении Алисы на платное обучение.
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