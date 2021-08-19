13:42 19.08.2021 (обновлено: 17:14 19.08.2021)
Стали известны подробности обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени
Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли в двух километрах от дома
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тело девочки, пропавшей в конце июня в Тюмени, было найдено примерно в двух километрах от дома, следует из данных, опубликованных властями региона.
В июле волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" Тюменской в области писали, что штаб организации был организован на месте пропажи ребенка по адресу: улица Судостроителей, 71. В четверг пресс-служба Центра управления регионом сообщила, что тело пропавшей девочки нашли в районе Лесобазы рядом с АЗС на улице Домостроителей, примерно в двух километрах от дома.
Как ранее рассказала РИА Новости волонтер Анастасия Михлева, участники поисков "эти места прочесывали… и не один раз", но "ничего подозрительного там не было". Как тело оказалось в этом месте, выясняется.
Информация об обнаружении тела изначально появилась в Telegram-канале "Тюмень № 1". По утверждению канала, тело было расчленено и помещено в мешок, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Позже в пресс-службе Следственного комитета России агентству подтвердили, что в Тюмени действительно обнаружено тело ребенка — предположительно, девочки, пропавшей еще в конце июня. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.
За помощь в обнаружении девочки губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД — миллион.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В начале августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.
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