https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html

Стали известны подробности обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени

Стали известны подробности обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени - РИА Новости, 19.08.2021

Стали известны подробности обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени

Тело девочки, пропавшей в конце июня в Тюмени, было найдено примерно в двух километрах от дома, следует из данных, опубликованных властями региона. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:42

2021-08-19T13:42

2021-08-19T17:14

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Тело девочки, пропавшей в конце июня в Тюмени, было найдено примерно в двух километрах от дома, следует из данных, опубликованных властями региона.В июле волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" Тюменской в области писали, что штаб организации был организован на месте пропажи ребенка по адресу: улица Судостроителей, 71. В четверг пресс-служба Центра управления регионом сообщила, что тело пропавшей девочки нашли в районе Лесобазы рядом с АЗС на улице Домостроителей, примерно в двух километрах от дома.Как ранее рассказала РИА Новости волонтер Анастасия Михлева, участники поисков "эти места прочесывали… и не один раз", но "ничего подозрительного там не было". Как тело оказалось в этом месте, выясняется.Информация об обнаружении тела изначально появилась в Telegram-канале "Тюмень № 1". По утверждению канала, тело было расчленено и помещено в мешок, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Позже в пресс-службе Следственного комитета России агентству подтвердили, что в Тюмени действительно обнаружено тело ребенка — предположительно, девочки, пропавшей еще в конце июня. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.За помощь в обнаружении девочки губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей, а МВД — миллион.Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В начале августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.

https://ria.ru/20210814/moskva-1745727954.html

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей. 2021-08-19T13:42 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени